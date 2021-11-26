Kalp spazmına sebep oluyor!

Ağrı hissi çoğunlukla göğsün ortasında başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler. Kısa sürelidir. (5-10 dakika) Genellikle fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, stres, üzüntü ve fazla yemek yeme durumlarından sonra oluşur. Sıklıkla istirahat halindeyken durulur. İstirahat sırasında spazm geçirilmesi daha ciddi bir durumdur. Ağrı keskin değildir; daha çok sıkışma, baskı, yanma veya huzursuzluk şeklinde hissettirir. Nefes alıp vermenin ağrıyı azaltıcı bir özelliği yoktur; kişi refleks olarak nefes alıp verir.

Kalp spazmı istirahat halindeyken de görülebildiği gibi daha çok efor sarfederken karşımıza çıkar. Ağrı, kalpte baskı, yanma veya sıkışmayla karakterizedir.

Kalp spazmı ve kalp krizi nasıl ayırt edilir?

Kalp spazmı ile kalp krizi aynı mantıkta meydana gelir diyebiliriz. Belirtileri de birbirine benzer. Eğer kalp spazmı 20 dakika kadar sürerse kalp krizine işaret edebilir. Başka bir ifadeyle kalp spazmı kalp krizinin öncüsüdür ve dikkat edilmelidir.

Kalp spazmı tanı ve tedavisi

Kalp spazmı belirtileriyle kardiyoloji uzmanına başvurduğunuzda EKG ve efor testi uygulanır. Çıkan sonuçlara göre teşhis konulur. Tedavi ilaçlarla ya da kalp spazmına neden olan hastalıkları tedavi etmek için anjiyogram, anjiyoplasti ve ameliyatla sağlanır. Kalsiyum kanal blokeleri de spazmaları önlemeye yardımcı olabilir. Doktorunuz hangi tedaviyi uygun görürse ona uyun ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamanız gerektiğini unutmayın.