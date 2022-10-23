Kalp yetmezliğinin ilk belirtisi...

Kalp yetmezliği; kalbin, vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kan pompalayamamasıdır. Bu rahatsızlık zamanında tedavi edilmediği takdirde ilerleme gösterebilir ve çok daha tehlikeli bir hale gelebilir. Mesela kalp büyümesi olarak bildiğimiz rahatsızlığın en önemli sebeplerinden biri kalp yetmezliğidir. Vücudun ihtiyaçlarını karşılayamayan, karşılayamadığı için de sürekli daha çok çalışan kalp kasları; bir süre sonra anormal derecede büyürler. Bu da kalp büyümesi olarak bilinir.Kalp yetmezliği yalnızca kalbi değil diğer doku ve organları da olumsuz etkiler. Doku ve organlar, kalp tarafından gerektiği gibi beslenemedikleri durumda hasar görmeye başlarlar. Bu doku hasarları, çok ciddi hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir.