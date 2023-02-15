Kan bağışı öncesinde bunlara dikkat! Kan vermenin ilk şartı...

Yaşadığımız iki yıkıcı depremin ardından bölgede artan kan ihtiyacına cevapsız kalmayan yardımseverler için İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kale, kan bağışı öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Çeşitli uyarılarda bulunan uzman, kimlerin kan bağışı yapmaması gerektiğini de anlatımlarında yer verdi.

İHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Kişilerin başka insanların tedavisinde ya da bazı ilaçların üretiminde kullanılmak üzere kan vermeleri işlemine 'kan bağışı' denildiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kale, özellikle depremden sonra bölge insanına destek olmak amacıyla kan bağışında bulunmak isteyenlerin sayısının artması nedeniyle, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.





"Kan bağışında bulunmanın şartları"

18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmanın, 66 yaşına gelmemiş olmanın, kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için ise 60 yaşını doldurmamış olmanın kan bağışında bulunmak için yaş kriterleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Sibel Kale, bunun dışında vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olan, herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan, bağışçı sorgulama formunu eksiksiz ve doğru dolduran herkesin kan bağışında bulunabileceğini vurguladı.