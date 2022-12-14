Kan basıncını dengelemenin formülü! Bir parçası en tehlikeli hastalıklardan koruyor, hepimizin mutfağında...

Yüksek tansiyon riski altında olan kişiler, fazla kilolu olanlar, yüksek oranda tuz tüketen ve fiziksel olarak aktif olmayan kişiler olarak belirlenir. Bazı insanlar kan basıncını düşürmek için ilaca ihtiyaç duyabilirken, diğerleri için az yağlı, dengeli beslenme yoluyla hem kontrol altına alarak hayatlarına devam edebilirler.
ÇİKOLATA KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Sağlık uzmanlarına göre, flavonoidler açısından zengin gıda ürünleri kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilir ve bu da kan basıncını düşürmek için doğal bir zemin hazırlar. Flavonoidler, kakao tozu, bitter çikolata ve daha az oranda sütlü çikolata gibi kakao ürünlerinde bol miktarda bulunur.
Bitter çikolatada bulunan flavonoidler, bu teoriyi kan basıncını düşürmeye yardımcı olma yeteneklerini daha da güçlendirerek bilimsel çalışmalarla kanıtlamıştır. Avustralya'da bulunan Adelaide Üniversitesi'nden Dr Karin Ried, flavanollerin [bir tür flavanoidlerin] damar genişlemesini destekleyen ve sonuç olarak kan basıncını düşürebilen endotelyal nitrik oksit oluşumunu arttırdığını gösterdiğini söyledi.
Ancak, çikolata yemenin gerçek hayattaki etkileri konusunda çelişkili sonuçları olduğunu belirten Dr. Karin Ried, tüketimin az da olsa yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azaltabildiğini, ancak normal tansiyonu olan insanlar farklılık yaratmadığını tespit ettiklerini dile getirdi.
National Library of Medicine'de yayınlanan bir başka çalışmada, yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıklara yardımcı olan flavonoid besinler araştırıldı. Çalışmanın amacı, farklı flavonoid bakımından zengin gıdaların kardiyovasküler hastalık ve kan basıncı gibi risk faktörleri üzerindeki etkinliğini gözden geçirmekti.
Kakao gibi gıdaları ölçülü tüketmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği ve bu nedenle kişinin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceği sonucuna varıldı.
Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak diğer yiyecekler: