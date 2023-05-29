İnsan vücudunda hayati önem taşıyan organların görevlerini doğru bir şekilde yapabilmesi için kan değerlerinin normal olması gerekmektedir. Bu değerlerde olası bir düşüklük veya yükseklik bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yazımızda sizler için kan değeri 8 olursa ne olur, kan değeri 8 normal mi, neden olur gibi soruların cevaplarını derledik.

Kan Değeri 8 Olursa Ne Olur?

Kandaki oksijen seviyesini taşıyan kırmızı kan hücresi değerlerindeki düşüş veya yükseliş zaman zaman tehlikeli olabilmektedir. Vücudumuzda en fazla kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Bu kırmızı kan hücrelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için hemoglobin denilen maddeye ihtiyaç duyulur. Bu madde kan hücresi aracılığıyla solunum organından dokulara oksijen taşımaktadır. Bu bağlamda pek çok kişi kan değeri 8 normal mi diye merak etmektedir. Kan değerlerinin normal değer olarak kabul edilenden daha düşük veya yüksek olması altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir. Kan değerinin normalden düşük olması başta kansızlık olmak üzere pek çok hastalığın habercisi olabilir. Kan değerleri cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak normal kabul edilen kan değerleri ise şöyledir:

Yetişkin erkeklerde 13,5 gr/dl ile 17,5 gr/dl arası

Yetişkin kadınlarda 12 gr/dl ile 15,5 gr/dl arası

3 ile 11 yaş arası çocuklarda 12 gr/dl ile 14 gr/dl arası

0-3 yaş arası bebeklerde ise 11 gr/dl ile 13gr/dl arası uzmanlar tarafından normal kabul edilmektedir.

Kan Sonucunda Kan Değeri Neden 8 Olur?

Kan testi neticesinde kan değerinin 8 olmasının pek çok farklı nedeni olabilmektedir. Uzmanlar tarafından belirlenen değerlerin altında kalan sonuçlarda ilk akla gelen anemi yani kansızlık hastalığıdır. Ancak kansızlık dışında başka unsurlarda kan değerinin düşük çıkmasına yol açabilmektedir. Genel olarak kan değerinin düşük çıkmasında etkili olan başlıca unsurlar şunlardır: