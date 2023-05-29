Kan Değeri 9 Olursa Ne Olur? Kan Değeri 9 Normal Mi, Neden Olur?

Kan değeri 9 olursa ne olur sorusuna cevap bulmak adına sağlık kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Kan değerinin 9 seviyesine düşme nedenlerinin de bilinmesinde fayda vardır. Kan sonucunda kan değeri neden 9 olur sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Öncelikle bu değerin normal aralıkta olup olmadığı araştırılmalıdır. Sağlıklı bir yaşam için kan değerini normal seviyeye getirmek için çeşitli tedbirler alınmalıdır. Kan değeri 9 normal mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kan Değeri 9 Olursa Ne Olur?

HGB, kandaki hemoglobin seviyesidir. Kandaki HGB miktarı kadın ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda olması gereken HGB seviyesi 1 desilitre kan için 12-15.5 seviyesinde olmalıdır. Erkeklerde ise bu oran 13,5-17,5 arasındadır. Çocuklarda ise yaş ve cinsiyete göre bu değer farklı yorumlanır.

HGB miktarının düşük ya da yüksek olması, vücudun oksijen ihtiyacı için olumsuz bir durumdur. Söz konusu durum, organların yeterli şekilde çalışmasına da engel olur. İnsanların bu konuda sorun yaşamaması adına düzenli olarak kan testi yaptırılması gerekir.

Kan Sonucunda Kan Değeri Neden 9 Olur?

Kan testi sonucunda HGB oranının 9 çıkması, kadın ve erkek olması fark etmeksizin HGB seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu durumda kişide aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Sürekli ateş ve kusma

Çeşitli akciğer rahatsızlıkları

Dehidrasyon

Kan testi sonucunda HGB seviyesinin düşük olması durumu, gebelik döneminden kaynaklı anemi hastalığı da olabilir. Demir eksikliği, çeşitli vitamin eksiklikleri ve hemolitik anemi hastalıkları, beraberinde kan değerinin düşük olmasına da sebeptir. Kanın 9 seviyelerine düşmesi halinde ilaç takviyesi ile kanın normal seviyeye çıkması sağlanır. Düzenli olarak yapılacak kan testleri ve doktor kontrolü ile hastalığın üstesinden gelmek mümkündür.