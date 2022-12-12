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Kan değerlerini tavan yaptıran besin! Düzenli tüketildiğinde hastalıklara veda edeceksiniz...

Kansızlık olarak da bilinen demir anemisi, genelde kanda demir mineralinin eksik olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda B12 ve B19 vitamin eksikliğine de bağlı olarak görülebilen bir sağlık sorunu olmasına karşın sık sık toplumda görülüyor. Ancak bu durumu tükettiğiniz besinlerle tersine çevirmeniz mümkün Diyetisyen Rıdvan Arslan, kansızlığa karşı hangi besinler tüketmeniz gerektiğiyle birlikte kaçınmanız gerekenleri de anlatıyor.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:35
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Kan değerlerini tavan yaptıran besin! Düzenli tüketildiğinde hastalıklara veda edeceksiniz...

Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir.

Demir eksikliği, depolar yavaş yavaş boşalacağından bir anda görülmez. Özellikle bebeklik ve ergenlik döneminde eksikliğiyle sık karşılaşılır. Demirden fakir beslenme, uzun süreli ishaller, şiddetli adet kanamaları, yaralanmalar, bazı sindirim ve emilim problemleri demir eksikliğine neden olabilir.

B12 vitamininden genellikle hayvansal kaynaklı besinler zengindir. Sıkı vejetaryen diyet yapan, yaşlılarda, gebelerde ve düzensiz beslenen bireylerde B12 eksikliği görülür.

Yumurta, ıspanak, brokoli, semizotu, baklagiller ve avokado gibi besinler folik asitten zengindir. B9 vitamini eksikliği ise bağırsak emilim bozukluğu hastalığına sahip bireylerde, düzensiz diyet yapanlarda ve bazı ilaçların kullanımı sonucunda gözlemlenir. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik sırasında folik asit alımına dikkat edilmelidir.

Kan değerlerini arttıran besinler ise sırasıyla,

  • Kırmızı et
  • Hindi, tavuk
  • Balık
  • Yeşil mercimek
  • Soya fasulyesi
  • Pirinç, buğday ve çavdar gibi tahıllı besinler
  • Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler
  • Badem
  • Kabak çekirdeği
  • Kuru üzüm
  • Kuru kayısı
  • Kırmızı pancar
  • Pekmez
  • Tahin olarak sıralanmaktadır. Kan değerlerini arttıran besinler, günlük beslenme rutinine eklenmelidir.

Kan eksikliği sonucunda görülebilecek sorunlar,

  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • İştahsızlık
  • Avuç içi ve parmaklarda soluk görüntü
  • Çarpıntı
  • Devamlı hasta olma durumu
  • Saç dökülmesi
  • Dudaklarda kuruluk
  • Tırnaklarda kırılganlık olarak sıralanmaktadır.
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