Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir.