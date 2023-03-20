Kan Kanseri Belirtileri – Erkeklerde, Kadınlarda ve Bebeklerde İlk ve Son Evre Kan Kanseri – Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Kan kanseri belirtileri her yaşta insanda görülebilen bir hastalıktır. Halk dilinde lösemi olarak da bilinen Kan kanseri ne kadar sürede belli olur ise, tedavi süreci de o denli olumlu yanıt verebilmektedir. Dilerseniz, Kan kanserinin ilk belirtisi nedir, birlikte inceleyelim…

Kan Kanseri Belirtileri

Lösemi; benzer kemik iliği rahatsızlıkları semptomlarıyla benzerlik gösterebilmektedir. Ayrıca kan kanseri hastalığının en net bulgularından bir tanesi, kansızlığa sebepli ilerleyebilen çabuk ve aşırı yorulma, solgunluk hissi, halsizlik ve de nefes darlığı olarak ifade edilmektedir. Bağışıklık sisteminin oldukça savunmasız hale gelmesi ile bağlantılı olarak nedeniyle meydana gelen trombosit ve enfeksiyonların da faaliyete geçmesine bağlı olarak meydana gelen diş eti, diş ve burun kanama durumları, cildin aşağısında gelişen ani kanama ve morarmalar ile birlikte yine cildin üstünde bir toplu iğne kafası kadar ebatta kırmızı renkli döküntüler yani diğer ismi ile peteşiler de, kan kanseri hastalığı semptomlarındandır. Ayrıca; aşırı ve kontrolsüz kilo kaybı, iştahsızlık, tedavisi pek zor olan ateşli biçimdeki enfeksiyonlar, gece terlemeleri, diş etlerinde şişlikler, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde görülebilen büyümeler, de kan kanseri belirtileri arasında yer almaktadır.

Erkeklerde, Kadınlarda ve Bebeklerde İlk Evre Kan Kanseri – Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Lösemi; vücut içerisinde bulunan beyaz kan hücrelerinde ortaya çıkan ve görülebilen en sık kanser türlerinden bir tanesidir. Genellikle çocuklarda görülmekte olan kan kanseri hastalığı, çeşitli sebeplere bağlı olarak erkeklerde, kadınlarda ve yetişkin erkek ve kadınlarda da görülebilmektedir. Löseminin ilk evresinde, diğer evrelerdeki gibi çeşitli semptomlar görülmez. Ayrıca belirtilerin sıklığı da ilerleyen evrelerdeki gibi yoğun değildir. Hatta lösemi, ilk evrelerde fark edilmiş ise genellikle tesadüfi bir biçimde teşhis konmuştur. İlk evre olarak adlandırılan Evre 0 ve Evre 1 sürecinde, yalnızca tesadüfi olarak fark edilen kesin lenfosit rakamında bir artış ve çoğalma görülmektedir. Bu oran kemik iliğinde de artmıştır. Evre 1 içerisinde ise hastada kesin lenfosit rakamının artmasıyla birlikte, lenf bezlerinin büyümesi de gözlemlenmektedir. Genellikle ilk evre olarak adlandırılmakta olan Evre 0 ve Evre 1 süresince, hastalar yalnızca beklenerek izlenmeye alınır. Sürecin ve hastalığın durumuna ve de ilerlemesine göre de bir tedavi süreci başlar.

Erkeklerde, Kadınlarda ve Bebeklerde Son Evre Kan Kanseri – Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Kan kanseri bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülmekte olan bir hastalık olmakla birlikte, bu hastalık bebeklerde ve çocuklarda genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Yetişkin kadınlar ve yetişkin erkeklerde ise lösemi; alkol, sigara, kimyasal maddeler, yetersiz ve düzensiz beslenme, düzensiz ve yetersiz uyku gibi çeşitli çevresel etkenler sebebiyle meydana gelmektedir. Kan kanserinin son evresi Evre 4 ya da 4. Evre olarak tanımlanmaktadır. 4. Evre süreci oldukça ağrılı, sancılı ve acılı geçebilmektedir. Lösemi hastalığında en sık görülen rahatsızlık ise kansızlık olarak bilinmektedir. Kansızlığa bağlı olarak da halsizlik, solgunluk, nefes darlığı ve yorgunluk sıklıkla görülebilmektedir. Son evrede bağışıklık sisteminin oldukça zayıf olması neticesinde, enfeksiyon sebepli rahatsızlıkların önü açılır. Ayrıca 4. yani son evrede; cilt üzerine en ufak darbede morarma ve kanama, gece terlemeleri, büyüyen lenf bezleri, diş eti şişmesi ve kanaması, huzursuzluk, beslenme isteksizliği, dikkat kaybı, algısızlık, kontrolsüz konuşma durumları ve kalpte ritim bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıklar ve belirtiler de görülebilmektedir.