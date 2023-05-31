Kan pıhtılaşması riskini bitirdiği kesinleşti! Her gün en az altı bardak…

İster bir bardak kola, ister bir kutu enerji içeceği olsun, hepimiz şekerli ve kafeinli içeceklerin tadını çıkarmanın riskleriyle karşı karşıyayız. Endişe verici bir şekilde, seçtiğiniz içecek zararlı kan pıhtılaşması riskinizi artırabilir.

Beslenme uzmanı Rory Batt, bir röportajda gazlı içeceklerin kanın pıhtılaşmasının "en kötü suçluları" olduğu konusunda uyardı. İyi haber şu ki, sadece güvenli olmakla kalmayıp aynı zamanda jel benzeri pıhtılaşma riskinizi de azaltabilen şaşırtıcı bir içecek var: Su.

Örneğin, Journal of Surgical Research dergisinde yayınlanan bir çalışma yayınlanan bir araştırma, enerji içeceklerinden kaynaklanan pıhtılaşma riskinin, alındıktan sonraki bir saat içinde ortaya çıkabileceğini buldu.

SU PIHTILAŞMAYI NASIL ÖNLER?

Damar Cerrahı Prof. Dr. Mark Whiteley, susuz kalmış bir vücudun kanın yoğunluğunun artmasına ve pıhtılaşma riskinin artmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle düzenli su içmenin hayat kurtaran bir detay olduğuna vurgu yaptı.

Bol su tüketildiğinde kandaki yoğunluğun seyreldiğini ve damarlarda daha kolay akış sağladığını belirten Whiteley, bu nedenle pıhtılaşma riskinin daha düşük olduğunu söyledi.