Kan pıhtılaşması riskini bitirdiği kesinleşti! Her gün en az altı bardak…

İster bir bardak kola, ister bir kutu enerji içeceği olsun, hepimiz şekerli ve kafeinli içeceklerin tadını çıkarmanın riskleriyle karşı karşıyayız. Endişe verici bir şekilde, seçtiğiniz içecek zararlı kan pıhtılaşması riskinizi artırabilir.
Örneğin, Journal of Surgical Research dergisinde yayınlanan bir çalışma yayınlanan bir araştırma, enerji içeceklerinden kaynaklanan pıhtılaşma riskinin, alındıktan sonraki bir saat içinde ortaya çıkabileceğini buldu.
Beslenme uzmanı Rory Batt, bir röportajda gazlı içeceklerin kanın pıhtılaşmasının "en kötü suçluları" olduğu konusunda uyardı. İyi haber şu ki, sadece güvenli olmakla kalmayıp aynı zamanda jel benzeri pıhtılaşma riskinizi de azaltabilen şaşırtıcı bir içecek var: Su.
SU PIHTILAŞMAYI NASIL ÖNLER?
Damar Cerrahı Prof. Dr. Mark Whiteley, susuz kalmış bir vücudun kanın yoğunluğunun artmasına ve pıhtılaşma riskinin artmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle düzenli su içmenin hayat kurtaran bir detay olduğuna vurgu yaptı.
Bol su tüketildiğinde kandaki yoğunluğun seyreldiğini ve damarlarda daha kolay akış sağladığını belirten Whiteley, bu nedenle pıhtılaşma riskinin daha düşük olduğunu söyledi.
KAN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLAN SÜREÇLER
Profesör, kanınızı yoğunlaştırma özelliğinden dolayı dehidrasyonun "kandaki değişiklikler" kapsamına girdiğini açıkladı. Su, mide yoluyla emildiği ve doğrudan kan dolaşımına karıştığı için en iyi ve en güvenli sudur. Üstelik kanın seyrelme etkisine müdahale eden şeker veya başka bileşenler yoktur.
NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Uzmanlara göre; herkes günde altı ila sekiz bardak veya bardak sıvı içmelidir. Ancak uzman, idrarınızın ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu belirlemenize yardımcı olabileceğini paylaştı.
Profesör Whiteley, "İdrarınız berraksa, fazla su içmişsiniz demektir. Koyu sarı ise, susuz kalmışsınız demektir. İdrarınızın saman rengi olmasını hedeflemelisiniz." Su, zararlı pıhtılaşma riskinizi azaltmanın basit bir yolu olabilirken, egzersiz de yardımcı olabilir.
KAN PIHTILAŞMASININ BELİRTİLERİ NEDİR?
Kan pıhtılarının yaşamı tehdit eden yapıları nedeniyle hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir.