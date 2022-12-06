Kan Şekeri 100 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 100 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kan şekeri 100 normal mi sorusunun cevabı, kişinin aç veya tok olmasına göre değişir. Bunu öğrenmek isteyenler, kan şekeri 100 olursa ne olur tokluk kan şekeri 100'e düşerse ne yapılır diye sorar. Kan şekeri 100 düşük mü ya da yüksek mi soruları, ilk defa ölçüm yapanlar için önem taşır. Aynı zamanda, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 kan şekeri değerleri de merak uyandırıcıdır. Peki 190 şeker değerleri iyi midir? Yoksa kötü müdür?

Kan Şekeri 100 Normal midir?

Kan şekeri, kan plazmasındaki glokoz değerini işaret eder. Glokoz, hücrelere gerekli olan enerjiyi taşır, ancak olması gereken seviyelerin altında veya üstünde olması problem teşkil eder. Beslenme şekline ve yaşa göre kan şekeri seviyeleri değişir.

Açlık ve tokluk değerleri birbirinden farklıdır. Buna göre, bir yetişkinin açken ölçülen olması gereken normal kan şekeri seviyesi 70-100 mg/dl, tokken ise 70-140 mg/dl'dir. Bu yüzden, açken yapılan ölçüm sırasında 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 ve üzeri rakamların çıkması, yüksek glokoz seviyesini işaret eder. Tokluk halindeyken ise 140 ve üzeri riskli kabul edilir. Böyle durumlarda, pre-diyabet (gizli şeker) söz konusu olabilir.

Kan Şekeri Neden Düşer?

100 mg/dl kan şekeri, açlık veya tokluk fark etmeksizin normal bir seviyedir. Fakat, bazı kişilerde bu rakam daha düşük olabilir. Çok düşük kan şekerinin ise farklı nedenleri vardır.

- Alkol kullanımı

- Anoreksiya veya sağlıksız beslenme

- İnsülin alımı veya bazı ilaçların yan etkileri

- Endokrin patolojiler

- Karaciğer metastazı

- Adrenal bez ve hipofiz yetmezliği

Hastanın, kan şekeri 70'in altına düştüğünde acil olarak 2-3 küp şekeri sıcak suda eritilerek içirilmelidir. Eğer çok düşmüş ise 6-7 küp şeker kullanılması yararlıdır. Buna ek olarak, meyve suyu, şekerli süt ve kola da aynı şekilde işe yarar.