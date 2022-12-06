Kan Şekeri 200 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 200 Çıktı Düşük Mü, Yüksek Mi?

Vücutta hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerji besinler tarafından karşılanıyor. Yağ ve karbonhidrata sahip besinler enerji için glikoza dönüşüyor. Kan şekeri, kanda taşınan glikoz miktarının ölçülmesi olarak biliniyor. Bu değerler; 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 şeker değerleri gibi şekilde ölçülüyor. Peki, kan şekeri 200 düşük mü yüksek mi? Eğer siz de kan şekeri 200 olursa ne olur diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında kan şekeri 200 normal mı ve kan şekeri 200 olursa ne olur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Tokluk ve Açlık Kan Şekeri Nedir?

Açlık kan şekeri; bireyin 8 ila 12 saat arası aç olduktan sonraki kan şekeri değeridir. Tokluk kan şekeri ise; besin alındıktan 2 saat sonra ölçüler değer olarak ifade edilir. Bu değerler, şeker düşüklüğü (hipoglisemi) ve şeker yüksekliği (hiperglisemi) gibi durumlar hakkında bilgi verir.

Tokluk ve Açlık Kan Şekeri Değeri Kaç Olmalıdır?

Açlık kaç şekeri değeri normal şartlarda şu şekilde olmalıdır:

70 – 100 mg/dl arası.

Bu değer 60 ml/dg altında olduğunda şeker düşüklüğü yani hipoglisemi durumu söz konusu olacaktır. Açlık kan şekeri 125 mg/dl'nin üzerinde olduğunda ise şeker hastalığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Tokluk kan şekeri değerleri ise normal şartlarda şu şekilde olmalıdır:

140 mg/dl'ye kadar.

Bu değer 140 ila 200 mg/dl arasında olduğunda ise kişide pre-diyabet yani gizli şeker söz konusu olabilir. Tokluk kan şekeri değerinin 200 mg/dl üzerine çıkması da şeker hastalığını işaret eder.

Tokluk Kan Değeri 200 Olursa Ne Yapılır?

140 ila 200 mg/dl arasında tokluk kan şekeri bulunuyorsa kişi gizli şekerdir. Ayrıca bu değer 200 mg/dl üzerine çıkıyorsa diyabet tanısı konulabilir. Bu sebeple tokluk kan şekeri değerinizi mutlaka bir uzman doktora göstermeniz gerekir.