Kan Şekeri 700 Normal Mi? Tokluk ve Açlık Kan Şekerim 700 Çıktı Yüksek Mi?

790 şeker değerleri aralığı oldukça riskli değer olarak bilinmektedir. Bu risk şu şekilde açıklanmaktadır; vücuttaki hücrelerin ihtiyacı olan besinler ve enerjiler kan şekeri ile karşılanmaktadır. İçerisinde karbonhidrat ve yağ besini barındıran besin grupları, enerji ile harcanarak vücutta glikoza dönüşmektedirler. Glikoz, kan dolaşımı sayesinde hücrelere gereken enerjiyi taşıma görevi görmektedir. Kan şekerinin, vücutta fazla miktarda glikoz barındırdığında, birçok organa zarar verebilmektedir.

Kan Şekeri 700 Normal Mi?

Kan şekeri değerinin, sağlıklı ve dinç bireylerde olması gereken aralığı 70-120 mg/dl'dir. Bazı bireylerde insülin değeri üretilemezse kan şekeri yükselmesi görülme ihtimali artmaktadır. Bu bireyler diabetes mellitus denilen diyabet hastalığını taşıyan insanlardan oluşmaktadır. Bu değer aralığının, aniden yükselme ihtimalin olduğundan dolayı yalnızca şeker hastalığının tanı konmasına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle HbA1c denilen 3 aylık tahmini glikoz değerleri de ölçümlenmektedir. Kan şekeri 700 olursa ne olur, kan şekeri 700 yüksek mi, düşük mü? sorularını şu şekilde açıklayabiliriz; kan şekeri yüksekliği 600-700 değer aralığına kadar çıkabilmektedir. Böylelikle 710- 720- 730- 740- 750- 760- 770- 780- 790 kan şekerleri yüksek kabul edilmektedir. Bu yüksekliğin hangi aralıkta şekeri koması olacağı hastaya ve hastanın şikayetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak şeker koması denilen durum genellikle kişinin şeker ölçünün 400 mg/dl'nin üstüne çıkması sonucunda görülmektedir.

Açlık Ve Tokluk Kan Şekeri Kaç Olmalı?

Tokluk kan şekeri 70 olursa ne yapılır? Sorusunu cevaplandırmamız gerekirse; besin takviyesi aldıktan yaklaşık 2 saat sonra ölçülen kan şekeri değeri doğru kabul edilir. 140 mg/dl üstünde ölçülen tokluk kan şekeri değeri, şeker rahatsızlığı bakımından risk kabul edilirken, 200 mg/dl üstündeki tokluk kan şekeri değeri ise şeker hastalığının teşhisi konulması için gereken değer aralığıdır. Bu nedenle kan şekeri 700 normal mi, kan şekeri 700 yüksek mi veya düşük mü diye tereddüt ettiğiniz anda mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz.

Kan şekeri değer aralığı, hastalık, tokluk ve açlık gibi zamanlarda değişkenlik göstermektedir. Açken kan şekeri olarak değerlendirilen olay, bireyin 80 ile 12 saat aralığında aç durduktan sonra ölçülen kan şekeri değeridir. Tokluk kan şekeri ise yemek yedikten yaklaşık 2 saat sonra ölçümlenen değer aralığıdır. Bu değer aralıkları, hipoglisemi olarak bilinen şeker düşmesi ya da hiperglisemi olarak bilinen şeker yükselmesi olarak bilinmektedir. Bu değerler aniden gelişen değerler olmasının yanı sıra şeker hastalığının da belirtileri olarak kabul edilmektedir.