Kan şekeri seviyelerinize dikkat! Kalıcı körlük sebebi...

TANSİYON VE ŞEKER KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Göz tedavilerinden olumlu yanıt alabilmenin yolunun, tedaviden sonra şeker ve tansiyonu kontrol altında tutabilmek olduğunu belirten Demir, "Ülkemizde giderek artan şeker hastalığı ve buna bağlı göz problemleriyle daha sık karşılaşmaktayız. Bunun sebebi özellikle pandeminin de tetiklediği sedanter yaşam ve fast food alışkanlığı olarak açıklanabilir. Bunun neticesinde de ciddi görme problemleri ile karşılaşıyoruz. Hastalık kandaki şeker düzeyinin artmasına bağlı olarak, damar duvarlarının zedelenmesi ile karakterizedir. Göze ait görme ile ilgili problemler, hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Birçok hastamız hastalığın farkına varmadan görme kaybı ile bizlere gelmektedir. O nedenle dahiliye ve endokrin doktorlarına gitmelerini, hem de göz doktorlarına zamanında gelmelerini önemli rica ediyoruz. Yani zamanında ve tedavisi mümkünken tedavilerinin yapılması önemlidir. Zamanında muayene ve görmede bulanıklık, gün içinde değişen görme kayıpları ve eskiden gördüğü netliği artık göremiyor ise veya iki gözün görmesinde farklılıklar hissediliyor ise zaman kaybetmeden doktora başvuru yapılmalıdır" şeklinde konuştu.