Kan şekeri sorununu ortadan kaldıran "altın sıvı": Sadece iki yemek kaşığı insülini dengeliyor

Kanada'daki sağlık görevlileri, balın kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştirebileceğini tespit etti. Toronto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bal tüketmenin aynı zamanda açlık kan şekerini düşürdüğünü ve yağlanmış karaciğerin ortaya çıkardığı semptomları iyileştirdiğini buldular.
"KARMAŞIK BİR BİLEŞİM OLMASI FAYDA SUNUYOR"
Yüksek kolesterol düzeyleri uzun süre belirti vermemesinin yanı sıra ilerleyen aşamalarda ortaya çıktığında, kalp - damar rahatsızlıklarına sebep olarak büyük riskler ortaya çıkarır. Ayrıca yüksek kan şekeri düzeyleri de insülin üretim sürecindeki dengesizlik sebebiyle diyabet hastalığına neden oluyor.
Toronto Üniversitesi'nde beslenme bilimleri alanında araştırma görevlisi olan Tauseef Khan, balın %80 oranında şeker içermesi nedeniyle sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti. Fakat balın, aynı zamanda proteinler, organik asitler ve diğer biyoaktif bileşiklerden oluşan karmaşık bir bileşim olması, onu sağlığa faydalı bir yiyecek haline getiriyor.
"İLAVE ŞEKER YERİNE KULLANILABİLİR"
Uzmanlar, araştırmaya katılanların günlük kalori alımlarının yalnızca %10 veya daha azını oluşturan ilave şeker alımının sağlıklı bir diyet sağladığını vurguladı. Fakat tüm bunlarla birlikte uzmanlar, zaten şeker tüketiminden kaçınıyorsanız, diyetinize ayrıca bal eklemeye başlamamanız gerektiği konusunda uyarıyor.
Sofra şekeri, şerbetler veya diğer tatlandırıcılar gibi şeker içerikleri tüketiyorsanız, bunlar yerine bal tüketmeniz gerektiği konusunda öneride bulunan uzmanlar, toplam 1000 katılımcının bulunduğu 18 farklı kontrol deney gerçekleştirdi. Bu denemelerin her birinde günlük ortama 40 gram (iki yemek kaşığı) bal tüketimi incelendi. Denemelerin büyük bir bölümü sekiz hafta sürdü, ham balın en faydalı olduğu görüldü.
"YAPILAN ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR DA VERİLERİ DESTEKLİYOR"
Önceki araştırmalar da balın faydaları konusunda büyük veriler elde etmişti. İtalya'da sağlık uzmanları, 2018 yılında balın vücuttaki reaktif oksijen (ROS) türlerini nötralize etmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar yönünden zengin olduğunu keşfetti. Ham balın bu özelliği, erken yaşlanma, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi hasara neden olan hastalıkları engelleyebilme kapasitesi sunuyor.