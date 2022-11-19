Kan şekeri sorununu ortadan kaldıran "altın sıvı": Sadece iki yemek kaşığı insülini dengeliyor

"İLAVE ŞEKER YERİNE KULLANILABİLİR" Uzmanlar, araştırmaya katılanların günlük kalori alımlarının yalnızca %10 veya daha azını oluşturan ilave şeker alımının sağlıklı bir diyet sağladığını vurguladı. Fakat tüm bunlarla birlikte uzmanlar, zaten şeker tüketiminden kaçınıyorsanız, diyetinize ayrıca bal eklemeye başlamamanız gerektiği konusunda uyarıyor.

Sofra şekeri, şerbetler veya diğer tatlandırıcılar gibi şeker içerikleri tüketiyorsanız, bunlar yerine bal tüketmeniz gerektiği konusunda öneride bulunan uzmanlar, toplam 1000 katılımcının bulunduğu 18 farklı kontrol deney gerçekleştirdi. Bu denemelerin her birinde günlük ortama 40 gram (iki yemek kaşığı) bal tüketimi incelendi. Denemelerin büyük bir bölümü sekiz hafta sürdü, ham balın en faydalı olduğu görüldü.