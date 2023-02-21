Kan şekeri ve kolesterolü dengeliyor! Bir kaşık bile tüketirseniz...

Sirke yapmak için elma veya arpa gibi bir şeker kaynağı fermente edilerek alkole dönüştürülür. Sıvı daha sonra alkolü aside dönüştüren tekrar fermente edilir. Sonuç, yiyeceklere tat vermeye veya onu bakterilerden korumaya yardımcı olan ekşi ve bazen tatlı bir üründür.
ELMA SİRKESİ NEDİR?
Elma sirkesi (ACV), ezilmiş elma, maya ve şekerden yapılan bir sirke türüdür. Salata sosları, turşular ve soslar gibi gıdalarda bileşen olarak kullanılır. Uzun yıllar boyunca insanlar onu mikroplarla savaşmaktan mide ekşimesini önlemeye kadar her şey için evde çare olarak kullandılar . Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, elma sirkesinin kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı olmak gibi bazı gerçek sağlık yararları olabileceğini göstermiştir. Bu faydalar için çok fazla kanıt olmasa da, elma sirkesi, doğru şekilde kullandığınız sürece genellikle zararsızdır.
ELMA SİRKESİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Elma sirkesi, fermantasyon adı verilen bir işlemle yapılır. Karışımdaki maya, elma suyundaki şekeri sindirerek birkaç hafta sonra alkole dönüştürür. Daha sonra, doğal bakteriler alkolü, sirke keskin tadı ve kokusunu veren asetik aside ayırır. Markette bulduğunuz çoğu ACV, berrak, pastörize ve filtrelenmiş tiptir. Ancak, bulanık bir tortu içeren çiğ, filtre edilmemiş elma sirkesi de satın alabilirsiniz. "Anne" adı verilen bu madde yerleşik bakteri ve mayadan oluşur.
Bazı insanlar ACV'nin sağlık yararları için anneye kredi verir. Ve bağırsak sağlığına iyi gelen az miktarda probiyotik, sağlıklı bakteri içerdiği düşünülmektedir. Ancak araştırma, annenin belirli bir sağlık yararı sağladığını göstermedi. ACV'deki asetik asidin, sahip olduğu sağlık yararlarından en azından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ancak diğer sirke türleri de asetik asit içerir. Elma sirkesi hapları, tozları veya sakızları da satın alabilirsiniz. Ancak bu takviyelerin herhangi bir etkisinin olup olmadığına dair çok az araştırma var. Ve FDA diyet takviyelerini düzenlemediği için, bunların içinde tam olarak ne olduğundan emin olamazsınız.
SİRKE YARARLI MI?
Bazı sirke türleri de iyi bir antioksidan kaynağı olabilir . Sirke ne kadar koyu olursa, sıvıda o kadar fazla antioksidan kalır. Daha koyu bir sirke, genellikle daha hafif sirke türlerinden daha az rafine edilir ve sıvıdaki tat ve rengi etkileyen sağlıklı bileşikler vardır.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Sağlık etkileri için ACV'yi destekleyen çalışmaların çoğu küçüktü ve sonuçlar belirleyici olmadı. Faydaları hakkında daha fazla ve daha büyük araştırmalara ihtiyacımız var. Ancak şu ana kadar, araştırmanın bulduğu şey:
Kilo vermeye yardımcı olabilir. Bir çalışma, günde iki kez elma sirkesi almanın, düşük kalorili bir diyet uygulayan kişilerin birkaç kilo daha kaybetmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Ancak çalışma, 12 hafta boyunca 39 kişiyi takip eden küçük ve kısa vadeliydi.
Bazı araştırmacılar sirkenin asetik asidinin metabolizmayı hızlandırabileceğini düşündüler. Ancak veriler bunu doğrulamıyordu. İnsanlar plasebo etkisi nedeniyle daha fazla kilo vermiş olabilir. Ya da belki asetik asit midelerini bulandırdı, bu da daha az yemelerine neden oldu.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREBİLİR
Birkaç küçük çalışma, yemeklerden sonra bir veya iki çorba kaşığı elma sirkesi almanın kan şekerinizi düşürebileceğini göstermiştir. Etki orta düzeydeydi ve tam olarak nasıl çalıştığını bilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Elma sirkesinin diyabet ilaçlarının ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini alamayacağını unutmayın. Ancak tedavi planınıza eklemek güvenli olmalıdır.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR
ACV'nin kilo kaybını artırdığını gösteren aynı küçük çalışma, onu alan deneklerin toplam kolesterol seviyelerini düşürdüğünü de buldu. Ayrıca "iyi" kolesterollerini artırdı ve trigliserit düzeylerini (kandaki yağlar) düşürdü. Diğer çalışmalarda da benzer bulgular elde edilmiştir. Uzmanlar, bu bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız olduğu konusunda uyarıyorlar.
Sirkeyi tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.