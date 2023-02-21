Kan şekeri ve kolesterolü dengeliyor! Bir kaşık bile tüketirseniz...

Sirke yapmak için elma veya arpa gibi bir şeker kaynağı fermente edilerek alkole dönüştürülür. Sıvı daha sonra alkolü aside dönüştüren tekrar fermente edilir. Sonuç, yiyeceklere tat vermeye veya onu bakterilerden korumaya yardımcı olan ekşi ve bazen tatlı bir üründür.

ELMA SİRKESİ NEDİR?

Elma sirkesi (ACV), ezilmiş elma, maya ve şekerden yapılan bir sirke türüdür. Salata sosları, turşular ve soslar gibi gıdalarda bileşen olarak kullanılır. Uzun yıllar boyunca insanlar onu mikroplarla savaşmaktan mide ekşimesini önlemeye kadar her şey için evde çare olarak kullandılar . Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, elma sirkesinin kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı olmak gibi bazı gerçek sağlık yararları olabileceğini göstermiştir. Bu faydalar için çok fazla kanıt olmasa da, elma sirkesi, doğru şekilde kullandığınız sürece genellikle zararsızdır.