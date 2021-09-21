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Kan şekeri yüksekliğine dikkat edilmeli!

Hiperglisemi ve hipoglisemi biz diyabetliler için akut bir komplikasyon. Bu komplikasyonları fazla yaşayan danışanlarımda, bir süre sonra olumsuz sağlık davranışları gelişebiliyor. Diyabet Koçu Neslihan Sipahi konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 10:34
Kan şekeri yüksekliğine dikkat edilmeli!

Kan şekeri seviyesinin normal sınırların üzerinde seyretmesine hiperglisemi adı verilir. Yüksek kan şekeri, nedeni araştırılıp kontrol altına alınmadığında şeker hastalığına (diyabet) ve beraberinde başka sağlık sorunlarına da yol açar.

Sağlıklı, karbonhidrat metabolizması bozukluğu olmayan bir kişide açlık kan şekerinin normal değeri 100 mg/dl atında 70-100 mg/dl arasında olmalı, tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl'yi geçmemelidir.

Hiperglisemi, kimi zaman diyabet olarak tanımlansa da gerçekte aralarında sebep/sonuç ilişkisi vardır. Hiperglisemi durumu için her zaman diyabet denmesi mümkün olmasa da diyabet teşhisi için hiperglisemi varlığı gerekli bir bulgudur. klinik sebeplerle beraber, hiperglisemi;

  • Hareketsizlik,
  • Hiç insülin kullanmamak ya da az kullanmak,
  • Kullanılan insülinin bozuk olması,
  • İnsülini yanlış bölgeye uygulamak,
  • Yanlış ya da aşırı beslenme nedenleri ile de gelişebilir.
  • Hiperglisemi Belirtileri Nelerdir?
  • Ağız kuruluğu,
  • Çok su tüketme,
  • Sık idrara çıkma,
  • İdrar tutamamak,
  • Koyulaşan idrar rengi ve köpürme,
  • Ağız kokusu (aseton kokusu gibi),
  • Dudak ve çevresinde yara oluşumu,
  • Dil üzerinde beyaz tabaka görünümü,
  • Bulanık görme ve görme bozukluğu,
  • Sık acıkma yada iştahsızlık,
  • Açıklanamayan kilo kaybı,
  • Sık enfeksiyon,
  • Yorgunluk veya uyku hali,
  • Açılan yaranın geç iyileşmesi,
  • Ciltte kuruma ve kaşıntı,
  • Ayaklarda yanma hissi,
  • Genital bölge ortaya çıkan yanma, kaşıntı, mantar oluşumu,

Yukarıdaki belirtilerin hepsi aynı anda görülmeyebilir. Başlangıçta en sık görülen belirtiler; çok su içme ve çok idrara çıkmadır. Hiperglisemik kalınan süre uzadıkça diğer belirtiler de eklenir. Müdahale edilmezse ağızda aseton kokusu ve diyabetik koma gelişebilir.

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