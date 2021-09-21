Kan şekeri yüksekliğine dikkat edilmeli!

Kan şekeri seviyesinin normal sınırların üzerinde seyretmesine hiperglisemi adı verilir. Yüksek kan şekeri, nedeni araştırılıp kontrol altına alınmadığında şeker hastalığına (diyabet) ve beraberinde başka sağlık sorunlarına da yol açar.

Sağlıklı, karbonhidrat metabolizması bozukluğu olmayan bir kişide açlık kan şekerinin normal değeri 100 mg/dl atında 70-100 mg/dl arasında olmalı, tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl'yi geçmemelidir.

Hiperglisemi, kimi zaman diyabet olarak tanımlansa da gerçekte aralarında sebep/sonuç ilişkisi vardır. Hiperglisemi durumu için her zaman diyabet denmesi mümkün olmasa da diyabet teşhisi için hiperglisemi varlığı gerekli bir bulgudur. klinik sebeplerle beraber, hiperglisemi;