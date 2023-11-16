Kan şekerine dikkat! Göz sağlığınız riske atıyor...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, diyabetin göze olan etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diyabetin en yaygın göz komplikasyonları arasında diyabetik retinopatinin yer aldığını söyleyen Opr. Dr. Zaim, "Yüksek kan şekeri seviyesi, gözdeki kan damarlarına zarar verebilir ve görme problemlerine yol açabilir. Diyabetik retinopatide, kan damarları şişebilir, sızabilir veya tıkanabilir. Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir. Diyabet, katarakt riskini de artırabilmektedir. Katarakt, göz merceğinin bulanıklaşmasıdır ve bu bulanıklık görme kaybına neden olabilir. Diyabete sahip kişilerde katarakt gelişme ihtimali daha yüksektir. Tüm bunların yanı sıra, diyabete sahip kişilerde glokom riski daha yüksektir. Glokom, göz içi basınçtaki artış sonucunda optik sinirin hasar görmesiyle karakterize edilen bir hastalıktır. Diyabeti olan kişilerde glokom gelişme riski artmaktadır" şeklinde konuştu.





"GÖZ MUAYANESİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Diyabeti olan kişilerin alınacak önlemler ile göz sağlıklarını koruyabileceklerini belirten Opr. Dr. Zaim, "Diyabetin iyi kontrol altında tutulması önemlidir. Kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutulması göz sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Diyabeti olan bireylerin düzenli göz muayenelerini yaptırmaları önemlidir. Erken teşhis tedavi şansını artırabilir. Kan basıncının kontrol altına alınması, göz komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir" ifadelerine yer verdi.