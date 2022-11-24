Kan şekerini anında yükseltiyor! Bu besini yemeden önce iki kere düşünün…

Tip 2 diyabet, vücudun insülini düzgün kullanmadığı, kan dolaşımında şeker veya glikoz seviyelerinin biriktiği kronik bir tıbbi durumdur. Durumun erken belirtileri arasında susuzluk, açlık, yorgunluk veya bulanık görme sayılabilir.
DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR
Tip 2 diyabet, %10'luk bir küresel prevalansı ile kardiyovasküler hastalıkların önde gelen nedenidir. Diyetin, özellikle kan şekerini artıran karbonhidratlardan zengin diyetlerin Tip 2 diyabet gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
KAN ŞEKERİNİ KESKİN BİR ŞEKİLDE YÜKSELTİYOR
Yüksek glisemik indeksi (GI) veya glisemik yükü (GL) olan diyetlerin, daha yüksek postprandial kan şekeri ve insülin konsantrasyonlarına yatkın hale getirebileceği ve bunun da glikoz intoleransını ve nihai Tip 2 diyabet riskini artırabileceği öne sürülmüştür. Yüksek GI gıdalar çok çabuk bozulur ve kan şekeri düzeylerinin keskin bir şekilde yükselmesine neden olur.
DAHA FAZLA YEMEK YEME İSTEĞİ OLUR
Sağlık kuruluşu, "kendi insülinini üretenler için, yüksek GI gıdaları, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun ortak bir sonucu, iki ila üç arasında bir açlık hissidir. Bu, diyet yapanın daha fazla yemek istemesine neden olabilir.
GI değeri yüksek sebzeler arasında havuç, patates, yaban havucu, pancar ve mısır bulunur. Yüksek GI'li yiyecekler mutlaka sağlıksız değildir ve düşük GI'li tüm yiyecekler sağlıklı değildir. NHS, karpuz ve havuç yüksek GI değeri olan yiyeceklerdir, çikolatalı kek ise daha düşük bir GI değerine sahiptir.
CİPS ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİDİR
Ulusal sağlık kuruluşu şunları ekledi: "Ayrıca, yağ ve protein içeren veya bunlarla pişirilen yiyecekler karbonhidrat emilimini yavaşlatarak GI'lerini düşürür. "Örneğin, cips yağsız pişirilmiş patateslerden daha düşük bir GI'ye sahiptir. Ancak cipslerin yağ oranı yüksektir ve ölçülü tüketilmelidir."
Tip 2 diyabet hastaları için uygun olan düşük GI'li gıdalar şunları içerir: