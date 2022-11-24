Kan şekerini anında yükseltiyor! Bu besini yemeden önce iki kere düşünün…

DAHA FAZLA YEMEK YEME İSTEĞİ OLUR

Sağlık kuruluşu, "kendi insülinini üretenler için, yüksek GI gıdaları, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun ortak bir sonucu, iki ila üç arasında bir açlık hissidir. Bu, diyet yapanın daha fazla yemek istemesine neden olabilir.

GI değeri yüksek sebzeler arasında havuç, patates, yaban havucu, pancar ve mısır bulunur. Yüksek GI'li yiyecekler mutlaka sağlıksız değildir ve düşük GI'li tüm yiyecekler sağlıklı değildir. NHS, karpuz ve havuç yüksek GI değeri olan yiyeceklerdir, çikolatalı kek ise daha düşük bir GI değerine sahiptir.