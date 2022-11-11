Kan şekerini sadece birkaç dakikada düşürüyor! Diyabet hastalarının doğal mucizesi: Yemekten sonra...

DİĞER ÖNEMLİ İPUÇLARI

Düşük veya orta glisemik indekse sahip gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur.

Bu nedenle aşağıdakileri tercih etmelisiniz:

Bazı meyve ve sebzeler

Bakliyat

Yulaf lapası gibi tam tahıllı yiyecekler

NHS, "Kan şekeri seviyenizin yavaşça yükselmesine ve düşmesine neden olan düşük glisemik indekse sahip gıdalar, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.