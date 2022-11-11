Kan şekerini sadece birkaç dakikada düşürüyor! Diyabet hastalarının doğal mucizesi: Yemekten sonra...

"SİYAH ÇAY VE LİMON SUYU ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILDI"
Neyse ki, bu duruma karşılık verebilirsiniz. Karbonhidratlar kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden olurken, diğer diyet öğelerinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını ve birkaç dakika içinde önyükleme yaptığı gösterilmiştir.
SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisini test etmekti. Bir yiyeceğe veya yemeğe verilen glisemik tepki, yemek veya yemeğin tüketildikten sonra kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisidir.
"ETKİSİNİ KANITLAMAK İÇİN EKMEK TÜKETİMİ İNCELENDİ"
Siyah çay ve limon suyunun etkisini değerlendirmek için ekmek kullanıldı. Çünkü ekmek, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemi olan glisemik indekste üst sıralarda yer alıyor. Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.
Ekmek gibi karbonhidratlı yiyecekler, vücudunuz tarafından hızla parçalandıkları ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden oldukları için yüksek bir GI değerine sahiptir. Çalışma için katılımcılara eşit miktarda ekmek (100 g) yemeleri talimatı verildi ve 250 ml su, siyah çay veya limon suyu verildi. Ardından 180 dakika boyunca kan glukoz konsantrasyonları izlendi.
"KAN ŞEKERİ ARTIŞINI %30 AZALTIYOR"
Araştırmacılar, çayın glisemik tepki üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, ancak limon suyunun "önemli ölçüde" ortalama kan şekeri artışlarını yüzde 30 oranında azalttığını yazdı. Bu etki, alımdan 35 dakika sonra görüldü. Araştırmacılar, "Limon suyunun etkisi, sirke ve diğer asitli gıdalarda defalarca gözlemlenene benziyordu" sonucuna vardılar. Nişastalı yemeklere, limonlu su gibi asitli içecekleri veya yiyecekleri dahil etmek, glisemik etkilerini azaltmak için basit ve etkili bir strateji gibi görünüyor.
DİĞER ÖNEMLİ İPUÇLARI
Düşük veya orta glisemik indekse sahip gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur.
Bu nedenle aşağıdakileri tercih etmelisiniz:
NHS, "Kan şekeri seviyenizin yavaşça yükselmesine ve düşmesine neden olan düşük glisemik indekse sahip gıdalar, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.