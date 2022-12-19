Kan Vermeden Önce Su İçilir Mi? Kan Tahlilinden Kaç Saat Önce Su İçilir, Değerleri Etkiler Mi?

Herhangi bir hastalık için kan tahlili yapılacağı zaman kan vermeden önce su içilir mi sorusu akla gelir. Açken kan vermeden kaç saat önce su içilir sorusu da buradan hareketle araştırılır. Yapılan araştırma daha çok su içmek kan değerlerini etkiler mi sorusu üzerine yapılır. Beslenme alışkanlıkları kan tahlili sonuçlarını doğrudan etkiler. Kan vermeye giderken su içilir mi gibi merak ettiğiniz konuların cevabı yazımızın devamında.

Kan Vermeden Önce Su İçilir Mi?

Kan tahlili, kan değerlerinin elde edilmesini sağlayan temel bir testtir. Yapılan tahlil sonunda kandaki hormon, enzim ve mikrop durumu tespit edilir. Hastalıkların teşhisi de bu değerler baz alınarak yapılır.

Kan vermeden önce beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir. Uzmanlar tarafından tavsiye edildiği üzere kan verme işleminden en az 8-121 saat önce yemek yenmemelidir. Fakat su, beslenme alışkanlıklarının dışında tutulan bir besin kaynağıdır. Tüm sıvı türlerinin kan verme öncesinde tüketilmemesi gerekirken suyun istisna tutulduğu görülür. Yani kan verme işleminden önce su içilebilir.

Su İçmek Kan Değerlerini Etkiler Mi?

Suyun kan değerlerini ne kadar etkilediği, kanda bakılacak değere bağlıdır. Fazla su tüketimi, kandaki bazı parametrelerin çok yüksek çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kan vermeye gitmeden önce su tüketiminin 1 bardağı geçmemesi tavsiye edilir. Daha fazla su tüketimi, kan değerlerini etkileyebilir.

Kan vermeden uygulanması gereken beslenme alışkanlıkları kan bağışı için de geçerlidir. Kan değerlerinin normal aralıkta olduğu seviyede kan verme tercihi yapılmalıdır. Bunun için de istenen süreden önce beslenme alışkanlıkları takip edilmelidir. Aksi durumda tahlil sonuçlarının yanlış değerlendirilmesi söz konusudur.