Kanal Tedavisi Acıtır Mı? Kanal Tedavisi Yapılırken Acı Hissedilir Mi, Zor Bir İşlem Mi?

Kanal tedavisi, diş hekimlerinin en çok uyguladığı tedavi yöntemleri arasındadır. Yapılan uygulama ile dişlerin kısa süre içinde sağlığına kavuşması mümkündür. Üstelik yapılan uygulamanın son derece pratik olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi esnasında nasıl bir yöntem izlendiği her zaman merak edilmiştir. Kanal tedavisi acıtır mı, kanal tedavisi yapılırken acı hissedilir mi ya da bu tedavi zor bir işlem mi gibi sorular yol gösterici olacaktır.

Kanal Tedavisi Acıtır Mı?

Diş tedavisi yaptırmak isteyenlerin en çok karşılaştığı terimlerin başında kanal tedavisi gelir. Kanal tedavisi, dişlerin çürük kısımlarının temizlenmesi ve kanala kadar inilmesi işlemidir. Diş hekimi özel araçlar kullanarak dişin çürük kısmını temizler. Bu esnada oyulan dişte oluşan boşluk ilk etapta geçici dolgu malzemesi ile doldurulur. Kanal tedavisinin sonraki seanslarında geçici dolgu çıkarılarak temizleme işlemine devam edilir. Son olarak da daimi dolgu malzemesi ile boşluk doldurularak işlem tamamlanır.

Kanal Tedavisi Zor Bir İşlem Mi?

Kanal tedavisi son derece kolay bir işlemdir. Yaklaşık 20 dakikalık bir işlemle kanal tedavisinin ilk seansı tamamlanır. Sonraki seanslar da diş hekiminin uygun göreceği sayıda tekrarlanır. Genellikle 2 seansta bu uygulama sonlanır. Yapılan tedavi ile çürümüş olan dişin çürük kısımları temizlenmiş olur. bu sayede diş kurtarılmış ve kişi sağlığına kavuşmuş olacaktır.