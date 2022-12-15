Kanda ALT Nedir? Kan Tahlilinde Alanin Aminotransferaz (ALT) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan tahlilinde ALT ne anlama gelir sorusunun cevabına kısa bir araştırma neticesinde ulaşabilirsiniz. Kanda alt kaç olursa tehlikeli de göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Alanin aminotransferaz alt normal değeri kaç olmalı araştırması ile ALT değerinin normal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kanda ALT yüksekliği neden olur ve kanda alt yüksekliği nasıl düşer sorularının cevabı bilinerek sağlıklı yaşama adım atılabilir. Alanin aminotransferaz normal değeri yazımızın devamında.
ALT, kana salınan bir enim çeşididir. Kalp, iskelet ve pankreas hücrelerinde yaşanan hasar durumunda bu enzim salgılanır. ALT değeri normal şartlarda çok düşük orandadır. Ancak sayılan organ ve dokularda hasar meydana gelmesi durumunda ALT değeri yükselir.
Kandaki ALT seviyesinin ölçülmesi ALT testi ile yapılır. ALT, alanin aminotransferaz teriminin kısaltılmasıdır. Bu enzim, vücuttaki çeşitli doku ve organlarda üretilir. ALT enziminin seviyesi, vücuttaki bazı hastalıkların teşhisinde yol gösterici niteliktedir. Viral hepatit ya da kronik hepatit gibi karaciğer bazlı hastalıklarda ALT enziminin miktarı AST enzimine nazaran daha fazla yükselir. Bu da belli hastalıkların teşhisini kolaylaştırır.
Kan tahlilinde ALT seviyesinin olması gereken bir aralık vardır. Olması gereken ALT enzimi seviyesi 7-40 U/L arasıdır. Bu oran erkek ve kadınlarda farklı aralıktadır. Erkeklerde ALT seviyesinin normal aralığı 10-40 U/L, kadınlarda ise 7-35 U/L arasındadır.
Bazı durumlarda kandaki ALT enzimi seviyesi yükselip düşebilir. Bu enzimin yükselmesine neden olan etmenler şunlardır:
ALT seviyesinin düşük çıkmasının nedenleri ise aşağıdaki gibidir.
Kandaki ALT enzimi miktarının düşük ya da yüksek olması, önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle kan tahlilinde ALT enzimi de mutlaka kontrol edilmelidir. Tetkik sonuçlarının doktor tarafından incelenmesinden sonra hastalık şüphesi değerlendirilebilir. Erken teşhis sonunda önemli hastalıkların büyük bir sorun halini almadan önlenmesi mümkündür. Bu nedenle kan değerlerinin belli periyotlarla kontrol edilmesine ihtiyaç vardır.