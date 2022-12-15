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Kanda ALT Nedir? Kan Tahlilinde Alanin Aminotransferaz (ALT) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan tahlili sonuçlarına baktığınızda kan tahlilinde ALT ne anlama gelir sorusu aklınıza gelebilir. Ayrıca kanda alt kaç olursa tehlikeli araştırması da dikkat çeker. Alanin aminotransferaz alt normal değeri kaç olmalı gibi sağlıklı yaşam için araştırmalar yapılmalıdır. Kanda ALT yüksekliği neden olur ya da kanda alt yüksekliği nasıl düşer soruları da merak uyandıran araştırmalar arasındadır. Alanin aminotransferaz normal değeri sorusunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:52
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KANDA ALT NEDİR? KAN TAHLİLİNDE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ALT YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR, REFERANS ARALIĞI İLE NORMAL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Kan tahlilinde ALT ne anlama gelir sorusunun cevabına kısa bir araştırma neticesinde ulaşabilirsiniz. Kanda alt kaç olursa tehlikeli de göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Alanin aminotransferaz alt normal değeri kaç olmalı araştırması ile ALT değerinin normal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kanda ALT yüksekliği neden olur ve kanda alt yüksekliği nasıl düşer sorularının cevabı bilinerek sağlıklı yaşama adım atılabilir. Alanin aminotransferaz normal değeri yazımızın devamında.

Kan Tahlilinde ALT Ne Anlama Gelir?

ALT, kana salınan bir enim çeşididir. Kalp, iskelet ve pankreas hücrelerinde yaşanan hasar durumunda bu enzim salgılanır. ALT değeri normal şartlarda çok düşük orandadır. Ancak sayılan organ ve dokularda hasar meydana gelmesi durumunda ALT değeri yükselir.

Kandaki ALT seviyesinin ölçülmesi ALT testi ile yapılır. ALT, alanin aminotransferaz teriminin kısaltılmasıdır. Bu enzim, vücuttaki çeşitli doku ve organlarda üretilir. ALT enziminin seviyesi, vücuttaki bazı hastalıkların teşhisinde yol gösterici niteliktedir. Viral hepatit ya da kronik hepatit gibi karaciğer bazlı hastalıklarda ALT enziminin miktarı AST enzimine nazaran daha fazla yükselir. Bu da belli hastalıkların teşhisini kolaylaştırır.

Alanin Aminotransferaz Normal Değeri

Kan tahlilinde ALT seviyesinin olması gereken bir aralık vardır. Olması gereken ALT enzimi seviyesi 7-40 U/L arasıdır. Bu oran erkek ve kadınlarda farklı aralıktadır. Erkeklerde ALT seviyesinin normal aralığı 10-40 U/L, kadınlarda ise 7-35 U/L arasındadır.

Kanda ALT Yüksekliği Neden Olur?

Bazı durumlarda kandaki ALT enzimi seviyesi yükselip düşebilir. Bu enzimin yükselmesine neden olan etmenler şunlardır:

  • Alkol tüketimi
  • Safra yollarında tıkanma
  • Sağlıksız beslenme ve aşırı kilodan kaynaklı olan karaciğer yağlanması
  • Toksin ve ilaçlar
  • Karaciğer kanseri
  • Wilson hastalığı
  • Polimiyotiz
  • Viral hepatit hastalığı
  • Dermatomiyozit
  • Vücutta oluşan şiddetli yanıklar
  • Çölyak hastalığı
  • Diyabet
  • Lösemi
  • Kangren ve nekroz durumları
  • Pankreasın iltihaplanması

ALT seviyesinin düşük çıkmasının nedenleri ise aşağıdaki gibidir.

  • Aşırı kahve tüketimi
  • Magnezyum elementinin eksik olması
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Dengesiz beslenme
  • B16 vitamininin eksik olması durumlarında

Kandaki ALT enzimi miktarının düşük ya da yüksek olması, önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle kan tahlilinde ALT enzimi de mutlaka kontrol edilmelidir. Tetkik sonuçlarının doktor tarafından incelenmesinden sonra hastalık şüphesi değerlendirilebilir. Erken teşhis sonunda önemli hastalıkların büyük bir sorun halini almadan önlenmesi mümkündür. Bu nedenle kan değerlerinin belli periyotlarla kontrol edilmesine ihtiyaç vardır.

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