Kanda Anti HCV Nedir? Kan Tahlilinde Anti HCV Pozitif ve Negatif Olması Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Anti HCV nedir araştırasında öncelikle HCV'nin ne olduğu üzerinde durulmalıdır. Yapılan araştırmada Anti HCV pozitif olması ne demek ve Anti HCV negatif değerleri kaç olmalı sorularına da cevap bulunacaktır. Testin nasıl yapıldığı da merak edilenler arasındadır. Anti hcv testi nasıl yapılır? Testin yapılması kadar Anti HCV referans aralığı da üzerinde durulması gereken bir konudur. Anti HCV ne zaman pozitif olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Anti HCV Nedir?

Hepatit C değişken şiddette bir hatalık türüdür. Bazı insanlarda bu hastalık hafif bir formda devam ederken bazı insanlarda ciddi bir hastalık olarak kendini gösterir. HCV, hepatit C virüsüdür. Hastaya yapılacak olan kan testi ile kişide HCV virüsü olup olmadığı tespit edilebilir. HCV virüsünün tespit edilmesi durumunda doktor tavsiyesi ve tedavi yöntemleri ile gerekli adımlar atılmalıdır.

Anti HCV Pozitif Olması Ne Demek?

Anti HCV, hepatit C ile ilgili bir antikor taramasıdır. Yapılan tarama ile virüsün genetik materyali viral RNA tespit edilir. Yapılan testin pozitif çıkması demek, kanda halen virüsün üremesinin devam ettiği ve kronik hepatitin etkisini devam ettirdiği anlaşılır. Testin negatif olması halinde ise kişinin bağışıklık sisteminin hepatit C ile mücadele edebildiği sonucuna varılabilir.

Anti HCV Referans Aralığı

Anti HCV testinin pozitif olması halinde hastanın bu virüse karşı enfekte olduğu anlaşılır. Bu değerin referans aralığı 0-1 IU/ml arasıdır. Bu değerin dışındaki durumlar kişinin pozitif ya da negatif algısının olduğunu gösterir.

Hastada kronik hepatit C olması halinde derhal anti viral tedaviye geçilmez. Öncelikle kişinin karaciğer biyopsisi ya da invazif olmayan yöntemler ışığında gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Tedavi sürecinde ise virüsü tamamen ortadan kaldırmak için ilaçların en az 6-12 aylık süre ile kullanılması gerekir. Tedavinin ne kadar süre iler devam edeceği, kandaki virüs seviyesine ve virüsün alt tipine bağlı olarak değişir.

Günümüzde hepatit C'ye karşı koruma sağlayan herhangi bir aşı türü yoktur. Bu nedenle aktif taşıyıcı olan herkes, bu virüsü bulaştırmamaya özen göstermelidir. Özellikle kan ile enfekte riskinin yüksek olduğu bilinmelidir. Bu nedenle yaralarla temas etmemek ve kişisel temizlik malzemelerini başkaları ile paylaşmamak gerekir. Cinsel yolla hepatit C'nin bulaşma riski de çok yüksektir. Bu nedenle sağlıklı bir cinsel yaşam için uygulanması gereken korunma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Hepatit C virüsünün bulaşmış olması durumunda da hastanın stres yapmasına gerek yoktur. Söz konusu hastalık günümüz tıbbi imkanları ile tedavi edilmektedir.