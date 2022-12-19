Kanda Anti TG Nedir? Kan Tahlilinde Anti TG Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Tiroit kanserinin teşhisinde önemli olduğu için Anti TG nedir diyenler olabilir. Tahlil sonuçlarını gören kişiler, Anti TG yüksek çıkması ne demek diye sorar. Anti TG yüksekliği neden olur sorusu, nedenini anlamak açısından mühimdir. Normal değerleri öğrenmek için Anti TG referans aralığı incelenebilir. Anti TG düşüklüğü ne anlama gelir diye soranların birçoğu, çeşitli tiroit şikayeti olan kişilerdir. Anti TG kaç olursa tehlikeli kabul edilir? Sağlıklı bir kişide ne kadar olmalıdır?

Anti TG Nedir?

Anti TG antikorları otoantikorlardır. Saldırgan olmayan tiroglobuline karşıdırlar. Kandaki Anti TG oranı, tiroid hastalıkları hakkında bilgi almayı sağlar. Bu antikorlar, esas olarak bir savunma maddesidir. Bundan dolayı, vücut tarafından salgılanır ve tiroglobuline karşı etkilidirler. Tiroid ile ilgili üç antikor arasında yer alır. Bunlardan ilki, anti-tiroperoksidaz antikorudur (anti-TPO). Hashimoto hastalığını anlamayı sağlar. İkincisi Anti-TSH'dir ve Basedow-Graves hastalığını teşhis etmeyi sağlayan bir reseptör antikorudur. Anti-tiroglobulin antikorları ise çoğunlukla tiroid kanserinin seyrini izlemek için ölçülür.

Anti TG Yüksekliği Nedir ve Kaç Olmalıdır?

Anti TG'nin yüksek çıkması, tiroit kanseri riskinin yüksek olduğu anlamına gelebilir. Ancak, kesin kanserdir demek doğru değildir. Farklı bir durum söz konusu olabilir. Bu bakımdan, ek tetkiklerin yapılması istenebilir. Hashimoto hastalığı, Graves hastalığı ve tiroit bezi yetmezliği gibi durumlarda da Anti TG'nin yükselmesi mümkündür. Düşüklüğü ise kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Bu bakımdan, Anti TG düşüklüğü olması gereken bir seviyedir. Kadın ve erkek fark etmeksizin, 116 IU/MD'nin altında olanlar sağlıklı kabul edilir. Bu değerin daha yüksek olması ise tehlike arz eden bir durumdur ve hayati öneme sahip hastalıklara işaret edebilir.