Kanda Anti TPO Nedir? Kan Tahlilinde Anti Tiroglobulin (Anti TPO) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Anti TPO nedir sorusu tiroid bezleri ile araştırma yaptığınızda karşınıza çıkar. Anti TPO yüksekliği hangi hastalık ya da anti TPO kaç olursa tehlikelidir soruları da akla gelenler arasındadır. Anti TPO neyi gösterir konusu bilinerek tiroid hastalıklarına daha profesyonel bir yaklaşım sergilenebilir. Anti TPO neden istenir ve Anti TPO kaç olmalı soruları da araştırılmalıdır. Anti-tpo yüksekliği nedenleri yazımızın devamında.

Anti TPO Nedir?

Tiroid bezi tarafından üretilen antikorlar anti TPO olarak ifade edilir. Söz konusu durum tiroid hormonunun eksikliği şeklinde de yorumlanır. Bu hastalıkta vücutta çok miktarda anti tiroglubulin üretilir. Bahse konu antikorlar vücutta bulunan tiroid bezine bağlanır ve bunun tahrip olmasına sebep olur.

Anti-Tpo Yüksekliği Nedenleri

Anti TPO yüksekliğinin bilinen farklı nedenleri olabilir. Bu nedenler arasında yaygın görülenler aşağıda sıralanmıştır.

Eklem iltihaplanmaları

Genetik durum

Guatr

Romatizmal hastalıklar

Tiroid kanseri

Tüp bebek tedavisinin başarısız olması

Gebelik zehirlenmesini gerçekleşmesi

Anti Tpo Neyi Gösterir?

Anti TPO üretiminin yaygın görülmesi esnasında vücutta aşağıdaki belirtiler görülür.

Ciltte kuruma

Kramp

Seste değişiklikler

Kolay üşüme

Kilo alma

Hazımsızlık ve kabızlık sorunları

Hastalığın belirtileri arasında regl dönemi sorunları da yer alır. Nabzın normalin altına düşmesi, sinirlilik, saçta dökülmeler, depresyon, hareketsizlik, unutkanlık, odaklanma sorunları, göz altlarında şişlik, kızarıklık, konuşmada yavaşlama, soluk alıp vermede güçlük çekme gibi sebepler de hastalığı yaşayan kişilerde görülebilir.

Anti TPO Neden İstenir?

Bu hastalık, vücudun kendisine ait bir dokuyu yabancı bir doku gibi algılamasından kaynaklı ortaya çıkar. Vücudun savunma mekanizması gereği bu dokulara karşı bir savunma sistemi oluşturulur. Buradaki hedef organ tiroid olduğundan hastalık belirtileri de burada görülür. Hastalık esnasında tiroid dokuları tahrip olur ve tiroid hormonu boşalır. Hastalığın başlarında tiroid fazlalığı görülse de ilerleyen dönemde tiroid yetmezliği sorunu ile karşılaşılır. Söz konusu hastalığın kadınlarda görülme ihtimali daha fazladır.

Yapılan testler ve ilaç tedavisi ile hastalığın tedavisi mümkündür. Belli bir süre ilaç kullanımını müteakip tiroid salgısı normal seviyeye gelecektir.