Kanda ASO Nedir? Kan Tahlilinde ASO (Antistreptolizin O) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda ASO nedir diyenler için bu, vücuttaki Streptokok bakterisinin salgıladığı "streptolizin" isimli toksinin neden olduğu enfeksiyondur. Hasta, ASO değeri neden yükselir diye soruyorsa, bu bakterinin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu rahatsızlığı olan kişiler, ASO yüksekliği nasıl düşürülür diye merak eder. Kanda ASO düşüklüğü nedir ve ne ifade eder diyenler, bunun iyi bir durumu ifade ettiğini bilmelidir. Birçok insan Antistreptolizin O ne demek sorusuna yanıt arar. ASO değeri kaç olmalıdır?

Kanda ASO nedir ve Neden Yükselir?

Antistreptolizin O veya yaygın kullanılan adıyla ASO, A Grubu beta-hemolitik streptokok (Strepto A) enfeksiyonuna karşı direnç olarak vücut tarafından üretilen temel antikordur. Streptokok bakterisi, çok sayıda boğaz enfeksiyonuna yol açar. Genellikle antibiyotik tedavisi etkili sonuç almayı sağlar. Streptokok enfeksiyonu teşhis edilmez veya doğru bir şekilde tedavi edilmezse bakteriler tarafından üretilen toksinler, romatizmal ateş ile glomerülonefrit (böbrek rahatsızlığı) gibi çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Streptokok enfeksiyonundan yaklaşık bir hafta ila bir ay sonra, ASO değeri yükselmeye başlar. Enfeksiyonun başlamasından yaklaşık olarak 4 ila 6 hafta sonra zirveye çıkar ve ardından ilaçların etkisiyle azalmaya başlar. Antistreptolizin O yüksekliğinin belirtileri arasında, halsizlik, mide bulantısı, baş, boğaz ve karın ağrısı, iştah kaybı, boyundaki lenflerin şişmesi, bademcik iltihabı, yutkunmakta zorluk, yüksek ateş, vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık, döküntü bulunur.

Bir kişinin tahlil sonucunda ASO düşüklüğü olması istenen bir durumdur. Bu, hemolitik streptokok bakterisinden kaynaklanan enfeksiyonun olmadığı anlamına gelir.

ASO Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

Hastada, Antistreptolizin O yüksekliğine ek olarak yukarıdaki belirtilerden bazıları varsa antibiyotik tedavisi uygulanır. Genellikle en yaygın görülen semptomu boğaz ağrısıdır. Bunun dışında, deri ve kızıl hastalığına neden olabilir. Streptokok bakterisi, vücuda girdiği andan itibaren artmaya başlar ve tamamen kaybolması ise 6 ayı bulur. Ender görülen bazı durumlarda ise bir sene kadar sürer.