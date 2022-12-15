Kanda BUN Nedir? Kan Tahlilinde Kan Üre Azotu (BUN) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda BUN nedir, sağlıklı insan vücudundaki protein işlevini anlatan ve nasıl olmasını gerektiğini vurgulayan başlıktır. Burada böbreğin işlevi ve kan üre azotu (bun) yüksekliği bir arada tutulan öğelerdir. BUN yüksekliği nedir sorusu iki öğeden türemiştir. Kan tahlilinde BUN ne demek olduğunu açıklarken konuya tamamıyla vakıf olunmalıdır. Kan üre azotu kaç olmalı kapsamında 10-20 mg/dL arası rakamlar vardır. Yani BUN normal değeri bu rakamlar arasında sayılmaktadır. İnsan vücudunda Kan üre düşüklüğü yüksekliği kadar yaşanmaz.

Kanda BUN Nedir?

BUN, kan üre azotudur. Kan üre azotu da vücuda alınan proteini anlatan bir tıp terimidir. Protein yeterli miktarda alınırsa hücrelerin yenilenmesi ve onarımı sağlanır. Vücut içerisinde mikroplara karşı savaşın birincil destekçisi de proteindir. Hücrelerdeki enerji kaynağı da yine proteindir. Vücudun sağlığı ve etkilenen noktaların sağlıklı çalışması için proteinin alınması şarttır. Protein alındığı takdirde vücut sindirir ve belli bir sistem içerisine girer. Bu sistem iyi ve kötü olanı ayrıştırma sistemidir. Proteinin zararlı kısmı böbreklere ulaşılarak idrar ile atılır. Burada idrarla dışarı atılan şey zararlı kan üre azotudur. BUN da aynı şeyleri ifade eden kavramdır.

BUN Normal Değeri Nedir?

Tıpta daha doğrusu sağlık alanında insan vücudunu anlatan ve normal olarak değerlendirilmesi gereken birçok değer vardır. Kan üre azotu yani BUN da aynı şekilde ele alınması gereken konudur. Kan üre azotu değerlendirilmesi yapılması için BUN testinin yapılması gerekir. BUN testi yapıldıktan sonra bazı değer aralığı ortaya çıkar. Ortaya çıkan rakamlara göre değerin normal olup olmadığı yorumlanır. BUN testi yaptırmak birçok amaca hizmet eder. Örneğin su vücuttaki kaybın neden yaşandığı, böbrek ile ilgili yaşanan rahatsızlıkların ne olduğu gibi değerlendirmeler için BUN testi yapılır. BUN normal değeri 10 ve 20 mg/dL arasındadır.

BUN Yüksekliği Nedir?

Vücuda alınan protein ayrıştırma işlemine dahil edildiğinde bazı zararlı üre azotları ayrıştırılır. Zararlı üre azotlarının ayrıştırılma işlemleri karaciğer, mide ve böbrek gibi iç organlarda gerçekleşir. İşlemin sonunda da bu üre azotlar idrarla dışarı atılır. Eğer bu işlem olması gerektiği gibi düzenli yaşanmazsa BUN değeri yükselir. Üre azotunun vücuttan atılmaması BUN yüksekliğine neden olur. Bu durum daha çok böbrekte sıkıntı yaşandığında meydana gelir. Fakat böbrek dışında da BUN yüksekliğine neden olabilecek faktörler vardır.