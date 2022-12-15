Kanda Demir Bağlama Kapasitesi Nedir? Kan Tahlilinde Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı Kaç Olmalı?

Demir bağlama kapasitesi nedir, kan tahlilinin önemli bir araştırma alanıdır. Demir bağlama kapasitesi kaç olursa tehlikeli sorusu da konunun en merak edilen bölümüdür. Demir bağlama kapasitesi kaç olmalı ya da TIBC ne demek konusu da sıklıkla araştırılır. Demir bağlama kapasitesi düşüklüğü neden olur? Yazımızın devamında demir bağlaması kapasitesi referans aralığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Demir Bağlama Kapasitesi Nedir?

Demir bağlama kapasitesi, TIBC olarak da adlandırılan bir demir ölçüm testidir. Yapılan test ile demir eksikliğine bağlı olan anemi hastalığı tespit edilir. Test sonucunda bazı hastalıkların oluşma riski ya da hastalıkların teşhisi yapılabilir. Yapılan doktor değerlendirmesi ile tedavi yöntemi belirlenerek gerekli tedbirleri alma yoluna gidilebilir.

Demir Bağlama Kapasitesi Kaç Olmalı?

Demir bağlama testi sonunda elde edilen normal değer aralığı kadın ve erkeklerde farklılık gösterebilir. Kadınlarda bu oran 215-480 ug/dl iken erkeklerde 225-480 ug/dl'dir. Yapılan kan testlerinde demir bağlama kapasitesinin bu değer aralığından farklı çıkması durumunda bir kısım hastalıkların belirtisi söz konusu olabilir.

Demir Bağlama Kapasitesi Düşüklüğü Neden Olur?

Vücuttaki demir bağlama kapasitesinin düşük olma sorunu genellikle anemi hastalarında olur. Anemi hastalarında demir bağlama seviyesi genellikle yukarıda belirtilen referans aralığından düşüktür. Tam tersi durum da söz konusu olabilir. Yani kişinin demir bağlama kapasitesi normal aralıktan yüksek çıkabilir. Bu durumun en önemli nedeni kişinin aşırı oranda kırmızı et tüketmesidir. Bunun yanında bilinçsiz şekilde alınan demir desteği de demir bağlama kapasitesinin yüksekliğine neden olabilir.

Demir bağlama kapasitesinin düşük ya da yüksek olması, ilerleyen dönemde önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle en fazla 6 ayda bir yapılacak olan kan testi ile bu değer kontrol edilmelidir.