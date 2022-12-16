Kanda Glukoz Nedir? Kan Tahlilinde Glukoz Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Glukoz; kandaki kan şekeri seviyesini ifade eder. Kan şekeri seviyesi aç ya da tok olma durumuna göre değişse de kan tahlilinde glukoz normal değeri bulunuyor. Peki kandaki glukoz kaç olmalı? Kan tahlilinde glukoz yüksekliği neden olur sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Kanda glukoz ne demek, glukoz serum plazma yüksekliği ne anlama gelir sorularının cevabına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kanda Gukoz Nedir, Neyi İfade Eder?

Günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz şekerim yükseldi ya da şekerim düştü sözü aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu aslında kandaki glukoz seviyesinin düşmesi ya da yükselmesi anlamına gelir. Yani kandaki glukoz aslında kan şekerini ifade eder.

Kan Tahlilinde Glukoz Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Değeri Kaç Olmalı?

Hipoglisemi, kandaki şeker seviyesinin normalin altına düşmesini ifade eder. Kandaki glikoz değeri normalde 70-110 mg/dl arasındayken şeker düzeyinin 50 mg/dl veya altına düşmesi düşük kan şekeri seviyesi olarak adlandırılır. Fazla insülin kullanmak, az karbonhidrat tüketmek, alkol kullanmak, menstrüasyon dönemleri, insülin enjeksiyonlarının yerini değiştirmek, sindirim problemleri ve ilaçları yanlış zamanda kullanmak kan şekerini düşüren bazı nedenlerdendir.

Yüksek kan şekerindeyse açlık kan şekeri 125 mg/dl ve üzerine çıkar. Tip1 ve Tip 2 diyabet dışında, ilaçlar, enfeksiyonlar, pankreas hastalıkları, kortizon kullanımı ve travma gibi durumlarda da kan şekeri yükselebilir. Çok su içme, sık idrara çıkma, sık acıkma, bulanık görme, kilo kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, yaralarda geç iyileşme, ağız kuruluğu gibi belirtileriniz varsa kandaki glukoz seviyeniz yüksek olabilir.