Kanda İgA Nedir? Kan Tahlilinde IgA Türbidimetrik Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

IgA düşüklüğü ne demek araştırması ile çölyak hastalığının belirtilerini de görebilirsiniz. IgA yüksekliği neden olur konusunda çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Anti gliadin IgA ne demek ya da IgA türbidimetrik düşüklüğü araştırması hastalık tanısında önemli bir veridir. Doku transglutaminaz İgA antikoru nedir ve Selektif İmmünoglobulin A eksikliği ne anlama gelir sorularını araştırarak yazımızda derledik. Immunoglobulin nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Immunoglobulin Nedir?

Buğday ve buğday ürünlerinde glüten isimli bir madde bulunur. Glüten bir proteindir ve bağırsaklarda toksik bir madde meydana getirir. Bazı kişilerin glüten proteinine karşı hassasiyeti vardır. Yani en basit tabirle bazı bağırsak türleri glüteni sindiremez. Bu da kişide şişkinlik, ishal gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Çölyak hastaları glüten içerikli besinleri tükettiğinde bağışıklık sistemi antikor üretir. Bu antikorlar da IgA ve IgG antikorlarıdır. Yapılan testlerle kişinin vücudundaki bu antikor oranlarına bakılarak glüten hassasiyetinin olup olmadığı anlaşılır.

IgG ve IgA antikorları normalde 20'nin altında olmalıdır. Bu değerin 20-30 arasında olması da tedbir geliştirilecek bir durum değildir. Fakat değer 30'un üzerinde seyrediyorsa kişinin glütene hassasiyeti olduğu sonucuna varılabilir.

IgA Düşüklüğü Ne Demek?

Çavdar, buğday, arpa ve yulaf gibi besinlerin içerisinde glüten bulunur. Doğal olarak bu besinlerle yapılan yemeklerin içinde de glüten vardır. Söz konusu besinlerin olduğu yemek ya da yiyeceklerin tüketilmemesi gerekir. Bunun yerine pirinç unu ya da mısır unu tüketimi daha uygundur. IgA, bazı protein türlerinin çapraz şekilde bağlanmasını sağlar.

Çölyak hastalığı şüphesi olan kişilere yapılan testler, kandaki oto antikorların miktarını ölçmek maksadıyla yapılır. Yapılan test sonuçlarında IgG ve IgA antikor seviyeleri ortaya çıkar. Bazı laboratuvarlarda gliyadin testi de yapılır.

Çölyak hastalığı genellikle aileden gelen kalıtsal bir hastalıktır. Günümüzde hastalığın tamamen tedavisini sağlayan bir tedavi yöntemi de yoktur. Fakat semptomların hafifletilmesi maksadıyla bir kısım tedbirler alınabilir.

Çölyak hastaları glüten tükettiğinde yoğun şişlik, hazımsızlık ya da ishal gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bunlarla karşılaşmamak adına her şeyden önce glüten içerikli besinlerin tüketimine son vermek gerekir. Günümüzde birçok markette glütensiz reyonların olduğu bölümler vardır. Bu reyonlardaki gıda ürünleri satın alınarak glüten sorunu ile baş edilebilir. Aksi durumda, tedavisi mümkün olmayan çölyak hastalığı ile ilgili sorun yaşanacaktır. Düzenli tetkikler ile kandaki IgA ve IgG antikor seviyeleri kontrol edilmelidir.