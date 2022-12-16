Kanda IgG Nedir? Kan Tahlilinde IgG Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kandaki antikorlardan biri olan IgG ne demek diye merak eden hastalar bulunur. Test sonucunun pozitif çıkması ile endişelenenler, IgG pozitif ne demek öğrenmek ister. Ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmayanlar, IgG ne için bakılır diye sorar. IgG yüksekliği neden olur diyenler için bu, immün yetersizlikler ve enfeksiyonlar ile ilgilidir. Kadın ve erkekte normal seviyeleri öğrenmek için IgG değeri kaç olmalı sorusuna yanıt aranmalıdır. Peki IgG test sonucu kaç olmalı ve niye yaptırılır?

IgG Nedir ve Ne İçin Bakılır?

İmmünoglobulin (IgG), insan vücudunda bulunan antikorlara verilen bir isimdir. Bağışıklık sistemini destekleyen proteinler arasında yer alır. İmmünoglobulin G, insanda bulunan immünoglobulinlerin % 75'inden fazlasını temsil eder. IgG, hücreler ve kılcal damarlar arasındaki boşluğu doldurmayı sağlayan interstisyel sıvıda ve kanda bulunur. Bu antikorun temel görevleri arasında, dokulara saldıran bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlara karşı savaşmak bulunur. Ek olarak, hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olan toksinleri nötralize etmeyi de sağlar.

Uzmanlar tarafından istenen IgG tahlili, bir kişinin bağışıklık durumu hakkında bilgi almayı sağlar. Toksoplazmoz, kızamıkçık, çölyak, koronavirüs vb. gibi çeşitli mikroorganizmalara karşı hastanın bağışıklığı olup olmadığını anlamak için yapılır. Kişiden bir kan örneği alınarak IgG değerlerine bakılır. Test, günün herhangi bir saatinde yapılabilir, aç olmak şart değildir. Tahlil sonucunun pozitif çıkması, kişinin bir enfeksiyon veya hastalık geçirmesi nedeniyle bağışıklığının gelişmeye başladığını gösterir. Enfeksiyonun daha önceden geçirildiğini ve kişinin buna karşı bağışıklık kazanmaya başladığı anlamına gelir. Tahlil sonuçları, <0,9 negatif,="">0,9 pozitif kabul edilir. Bu değerlerin altındakiler düşük, üstündekiler ise yüksek kabul edilir.

IgG Yüksekliği Neden Olur?

İmmünoglobulin G'nin yüksek çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur.

Enfeksiyonlar

Hepatit B

AIDS

İlik kanseri