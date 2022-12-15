Kanda LDH Nedir? Kan Tahlilinde Laktat Dehidrogenaz (LDH) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan değerlerini bilmek isteyenler, LDH kaç olursa tehlikeli diye araştırabilir. Anormal bir durumun varlığını anlamak için LDH normal değeri kaç olmalı sorusunun cevabı öğrenilmelidir. LDH yüksekliği nedenleri, hangi sebepten kaynaklandığını anlamaya yardımcı olur. Bu tıbbi terimi ilk defa duyanlar, laktat dehidrogenaz nedir diye sorar. Tahlil sonuçlarını inceleyenler için kanda laktat yüksekliği nedir sorusu merak uyandırıcıdır. LDH düşüklüğü ne anlama gelir ve LDH normal değeri kaç olmalıdır?
Kandaki LDH değeri, doku veya hücrelerde hasar oluşumuna neden olan akut ya da kronik bir rahatsızlığın tespit edilmesi açısından önemlidir. Laktat-dehidrogenaz (LDH), insan vücudunda bulunan şekerlerin enerjiye dönüştürülmesinde rol oynayan bir enzimdir. Bu sayede hücreler bunları besin olarak kullanabilir. Organların ve dokuların hücrelerinde Laktat-dehidrogenaz'a rastlanır. Böbrek, kalp, kaslar, pankreas, dalak, karaciğer, beyin, akciğerler, deri, kırmızı kan hücreleri ve plasenta dahil olmak üzere hepsinde görülür.
Hücrelere zarar veren herhangi bir hastalık, darbe veya yaralanma gibi durumlarda, LDH kan dolaşımında aktif hale gelir. Kandaki LDH seviyesindeki bu artış, söz konusu hastalığın hücrelere ciddi veya kronik bir hasar verdiğinin habercisi olabilir. Ancak, sorunun neden kaynaklandığını bulmak için daha fazla teste ihtiyaç olabilir. Çünkü, bu enzimin yüksekliği veya düşüklüğü tek başına yeterli bir veri değildir. Öte yandan, yüksek LDH seviyeleri sık görülen bir durum değildir ve kesinlikle bir problem olduğu anlamına da gelmeyebilir. LDH düşüklüğü ise genel olarak tehlikeli değildir. Tıpkı yüksekliği gibi ender rastlanır. Genellikle, hastanın fazla C vitamini alması nedeniyle meydana gelir. Sağlıklı yetişkin bir kadında LDH değeri 90-220 U/L iken, yetişkin bir erkekte ise 90 ile 240 U/L arasında olmalıdır.
Aşağıda Laktat-dehidrogenaz yüksekliğinin nedenleri sıralanmıştır.
Çeşitli enfeksiyonlar
Enfeksiyöz mononükleoz
Kalp krizi
Kırıklar
Kaslarda meydana gelen hasarlar
Lösemi
Lenfoma
Bağırsak ve akciğer enfarktüsü
Akciğer hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Pankreatit
Felç
Hemolitik anemi
Pernisiyöz anemiler
Multipl miyelom
Bazı ilaçların yan etkileri