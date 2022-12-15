Kanda LDH Nedir? Kan Tahlilinde Laktat Dehidrogenaz (LDH) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan değerlerini bilmek isteyenler, LDH kaç olursa tehlikeli diye araştırabilir. Anormal bir durumun varlığını anlamak için LDH normal değeri kaç olmalı sorusunun cevabı öğrenilmelidir. LDH yüksekliği nedenleri, hangi sebepten kaynaklandığını anlamaya yardımcı olur. Bu tıbbi terimi ilk defa duyanlar, laktat dehidrogenaz nedir diye sorar. Tahlil sonuçlarını inceleyenler için kanda laktat yüksekliği nedir sorusu merak uyandırıcıdır. LDH düşüklüğü ne anlama gelir ve LDH normal değeri kaç olmalıdır?

LDH Nedir ve Normal Değeri Kaç Olmalıdır?

Kandaki LDH değeri, doku veya hücrelerde hasar oluşumuna neden olan akut ya da kronik bir rahatsızlığın tespit edilmesi açısından önemlidir. Laktat-dehidrogenaz (LDH), insan vücudunda bulunan şekerlerin enerjiye dönüştürülmesinde rol oynayan bir enzimdir. Bu sayede hücreler bunları besin olarak kullanabilir. Organların ve dokuların hücrelerinde Laktat-dehidrogenaz'a rastlanır. Böbrek, kalp, kaslar, pankreas, dalak, karaciğer, beyin, akciğerler, deri, kırmızı kan hücreleri ve plasenta dahil olmak üzere hepsinde görülür.

Hücrelere zarar veren herhangi bir hastalık, darbe veya yaralanma gibi durumlarda, LDH kan dolaşımında aktif hale gelir. Kandaki LDH seviyesindeki bu artış, söz konusu hastalığın hücrelere ciddi veya kronik bir hasar verdiğinin habercisi olabilir. Ancak, sorunun neden kaynaklandığını bulmak için daha fazla teste ihtiyaç olabilir. Çünkü, bu enzimin yüksekliği veya düşüklüğü tek başına yeterli bir veri değildir. Öte yandan, yüksek LDH seviyeleri sık görülen bir durum değildir ve kesinlikle bir problem olduğu anlamına da gelmeyebilir. LDH düşüklüğü ise genel olarak tehlikeli değildir. Tıpkı yüksekliği gibi ender rastlanır. Genellikle, hastanın fazla C vitamini alması nedeniyle meydana gelir. Sağlıklı yetişkin bir kadında LDH değeri 90-220 U/L iken, yetişkin bir erkekte ise 90 ile 240 U/L arasında olmalıdır.

LDH Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

Aşağıda Laktat-dehidrogenaz yüksekliğinin nedenleri sıralanmıştır.

Çeşitli enfeksiyonlar

Enfeksiyöz mononükleoz

Kalp krizi

Kırıklar

Kaslarda meydana gelen hasarlar

Lösemi

Lenfoma

Bağırsak ve akciğer enfarktüsü

Akciğer hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Pankreatit

Felç

Hemolitik anemi

Pernisiyöz anemiler

Multipl miyelom

Bazı ilaçların yan etkileri