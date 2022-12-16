Kanda Lipaz Nedir? Kan Tahlilinde Lipaz (LPS) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda lipaz nedir sorusu, vatandaşların belirli aralıklarla yapması gereken kan testlerinin ardından çıkan sonuçlara bağlı olarak, sorulan önemli sorulardan bir tanesidir. Bu mevzuya bağlı olarak, Lipaz kaç Olmalı sorusu da insanlar için önemli bir alan kaplamaktadır. Bilir kişilerce ifade edilen lipaz referans aralığı ile daha sağlıklı bir yaşam idame ettirmek mümkün olmaktadır. Kanda lipaz neden bakılır konusuna dilerseniz birlikte bakalım...

Kanda Lipaz Nedir?

Lipaz, besinler ile takviye edilen yağların yapı taşlarına dek parçalara ayrılması ve de vücut içerisinde kullanılabilir kıvama gelmesinden görevli olan enzimdir. Lipaz sayesinde trigliserid (kanda yer alan bir tür yağ) formunda vücudun içerisine alınarak, sindirim kanalı boyunca ilerlemekte olan yağlar, yağ asitleri ve gliserole dönüştürüp, emilime hazır kıvama getirilmektedir. Yağ sindirimine katılan bir enzim olan Lipaz; diyet yağlarının belirli olan bileşenlerini parçalamada görev üstlenmektedir. Ayrıca Lipaz, duodenum içerisindeki gastrointestinal sisteme doğru boşaltan bir kanal yolu ile pankreastan salgılanmaktadır. Bu sebeple, mide içerisinde kısmi şekilde sindirilmiş olan besinler üzerinde etkili olmaktadır.

Kan Tahlilinde Lipaz (LPS) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Normal şartlar altında kan içerisinde azami sayıda lipaz enziminin var olması oldukça normaldir ama serum lipaz seviyesinin olması gereken normal seviyenin yukarısında var olması durumu, lipaz yüksekliği olarak ifade edilmektedir ve genellikle kronik yahut akut pankreatit benzeri bir çeşit pankreas hastalığını işaret etmektedir.

Mühim miktarda düşük lipaz seviyeleri, lipazı üreten pankreatik formlu hücrelere kalıcı biçimde hasarı meydana getirebilir. Bu durum ise, kistik fibroz ya da kronik pankreatit gibi uzun zamanlı bozukluklardan meydana gelebilmektedir. Lipaz düşüklüğünün sebepleri de şu şekilde olabilmektedir;

Genetik veya kalıtsal faktörler.

Kistik fibroz; mukus, sindirim ve ter sıvıları üreten hücreleri tetikleyerek, salgıların kalınlaşmasına sebebiyet veren genetik bir hastalık ya da rahatsızlık.

Lipaz Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Sağlıklı kişilerde serum lipaz seviyesi veya lipaz referans aralığı 10-140 U/L aralığında sonuçlanmalıdır. Pankreas hastaları yahut bazı çeşitli hastalıklar için yapılan lipaz testi, genellikle sıradan bir kan testi sonucunda da görülebilir. Bu kan testi sonucunda, lipaz düzeyinin normal değerin altında görülmesi, pankreas organının işlevini yeterli şekilde yerine getirmediğini ya da kistik fibrozis olarak adlandırılan kronik bir rahatsızlığın varlığını ifade ediyor olabilmektedir.