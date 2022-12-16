Kanda PSA Nedir? Kan Tahlilinde Prostat Spesifik Antijen (PSA) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

PSA nedir diyorsanız bu, erkeklerin üreme organı içinde bulunan prostatın ürettiği bir sıvıdır. Prostat Spesifik Antijen ne demek diye araştıranlar, bunun PSA'nın açılımı olduğunu bilmelidir. PSA kaç olursa tehlikeli olur diye merak edenler vardır. Normalde kaç olması gerekir diyenler, PSA ne kadar olmalı sorusuna yanıt arar. PSA yüksekliği neden olur ve riskli midir diye endişelenenler bulunur. Peki Prostat Spesifik Antijen PSA total kaç olmalı? Yaşa göre PSA değeri kaç olmalı ve normali kaç?

PSA Nedir ve Ne Kadar Olmalıdır?

PSA, "Prostat Spesifik Antijen" anlamına gelen bir kısaltmadır. Vücutta mesanenin altında yer alan, üretranın başladığı noktayı çevreleyen ve erkeklik bezi olan prostat tarafından üretilen bir sıvıdır. Esas olarak semende bulunur, ancak küçük bir kısmı kana geçer. Prostatın temel görevi ise sağlıklı spermin üretimine dahil olan bir sıvı üretmektir. İdrarı mesaneden dışarıya taşıyan tüp olan üretrayı çevreler. Prostatta meydana gelen bir sorun, idrar yapma şeklini ve cinsel fonksiyonu etkiler. Ek olarak, sık tuvalete gitmek, ağrılı idrar yapmak veya yapmakta zorlanmak gibi durumlar olabilir.

PSA düzeyinin anormal seviyelere ulaşması, prostatta meydana gelen bir duruma işaret eder. Bu anomali, kesinlikle kanserdir demek büyük bir yanlıştır. Buna neden olan başka faktörler bulunur. Enfeksiyon (prostatit), prostat boyutunda büyüme (adenom) gibi hastalıklar da PSA seviyelerinde artış yaşanmasına sebep olabilir. Kan tahlili ile PSA ölçümü yapılabilir ve prostattaki sorunun kaynağı tespit edilebilir.

PSA Değeri Kaç Olmalıdır?

Sağlıklı ve genç bir erkekte PSA değeri, 3,1-4 ng/ml'yi geçmemelidir. Aksi takdirde, herhangi bir rahatsızlığın varlığından şüphe edilir ve ek olarak başka testlerin yapılması istenir. Ancak, bu durum karşısında korkuya kapılmak yersizdir. PSA değeri 1 ng/ml'nin altında olan bazı vakalarda bile farklı hastalıklara rastlanma ihtimali bulunur. Bu yüzden, tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Ek olarak, 40 yaşındaki bir erkekte PSA değeri 1, 50-55 yaşındakilerde 2, 60-65 yaş aralığındakilerde 4, 70'li yaşlarındaki erkeklerde ise 6 normal kabul edilir.