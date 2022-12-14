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Kanda Sedimantasyon Nedir? Kan Tahlilinde Sedimantasyon Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Sıklıkla karşılaşılan tıbbi kavramlar arasında sedimantasyon yer alıyor. Sağlıklı bir bireyde, kanda bulunması gereken sedimantasyon değeri oldukça önemli. Peki, sedimantasyon kaç olursa tehlikeli ya da kan tahlilinde sedimantasyon kaç olmalı? Bu yazımızda sizin için kanda sedimantasyon yüksekliği neden olur ve CRP sedimantasyon ilişkisi hakkında detayları derledik. Yazımızın devamında sedimantasyonun yüksek olması ne anlama gelir sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 15:33
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KANDA SEDİMANTASYON NEDİR? KAN TAHLİLİNDE SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR, REFERANS ARALIĞI İLE NORMAL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Vücutta bulunan enfeksiyon oranını tespit eden testlerden biri olan sedimantasyonun yüksek olması ne anlama gelir diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Pek çok insan test yaptırdıktan sonra sonucun ne geleceğini düşünür. Bu da kanda sedimantasyon yüksekliği neden olur, kan tahlilinde sedimantasyon kaç olmalı ve sedimantasyon kaç olursa tehlikeli olur gibi soruları akla getirir. Yazımızın devamında CRP sedimantasyon ilişkisi hakkında bilmeniz gerekenleri inceledik.

Sedimantasyon Nedir?

Bağışıklık sistemi hastalıklarının tespit edilmesinin yanı sıra vücuttaki iltihabın anlaşılmasını da sağlayan bir kan değeridir. Sedimantasyon genellikle SED oranı, Sedim ve ESR gibi kısaltmalarla da anılır.

Sedimantasyon Oranı Ne Olmalıdır?

Referans sedimantasyon normal değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Yenidoğanda: 0 ila 2 mm/h

  • Çocuklarda: 0 ila 10 mm/h
  • 50 yaş altı kadınlarda: 0 ila 20 mm/h
  • 50 yaş üstü kadınlarda: 0 ila 30 mm/h
  • Gene kadınlarda: 4 ila 57 mm/h
  • 50 yaş altı erkeklerde: 0 ila 15 mm/h
  • 50 yaş üstü erkeklerde: 0 ila 20 mm/h

Sedimantasyon Yüksekliği Nedir?

Sedimantasyon testi tek başına bir tanı aracı değildir. Vücut içerisinde iltihaplı hastalığın varlığının tespitini sağlamak ve hastalığa karşı tedaviye tepkiyi izlemek amacı ile yapılır. Sedimantasyon yüksekliği;

  • Lupus

  • Akdeniz ateşli hastalığı
  • Çölyak
  • Sinüzit
  • Sedef
  • Tüberküloz

gibi hastalıkların varlığında yükselir.

Sedimantasyon Düşüklüğü Nedir?

Sedimantasyon düşüklüğü ise genellikle sağlık belirtisi olarak görülmez. Bunun yerine vücutta iltihaplı bir hastalığın bitmek üzere olduğunu gösterir. Sağlıklı bir bireyde görülen sedimantasyon düşüklüğü, ender olarak hastalık neticesinde değerlendirilir. Örneğin diyabet, anizositoz, orak hücreli anemi gibi hastalıklar sedimantasyonun düşmesine neden olabilir.

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