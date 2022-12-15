Kanda Trigliserid Nedir? Kan Tahlilinde Trigliserid Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Trigliserid normal değeri bilinerek problemle ilgili gerekli tedbirler alınabilir. Trigliserid kaç olursa tehlikelidir araştırması ile de kan değerlerinin hangi boyutta olduğu anlaşılabilir. Trigliserid yüksekliği ne anlama gelir konusu da bilinmelidir. Trigliserid yüksekliği neden olur sorusuna cevap bularak da yediklerinize dikkat edebilirsiniz. Trigliserid nasıl düşer ve triglyceride düşüklüğü ne anlama gelir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.
Trigliserid, kanda bulunan bir tür lipid yağ çeşididir. Bu yağın fazla ya da düşük olması çeşitli sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Trigliserid sorununun neden olduğu hastalıkların başında kalp sorunları ve tansiyon gelir. Yetişkin bir insandaki Trigliserid normal değeri 150 mg/dl ile 199 mg/dl arasında olmalıdır. Bu aralığın üzerinde ya da altındaki değerler Trigliserid yüksekliği ya da düşüklüğü şeklinde tanımlanır.
Trigliserid, üç temel yap asidinden oluşan bir bileşendir. Bu yağ bileşeni vücudun da en önemli enerji kaynakları arasındadır. Trigliserid değerinin yüksek olup olmadığı kan tahlillerinde ortaya çıkar. Yapılan tetkikler sonunda kanda bulunan Trigliserid değeri tespit edilebilir. Yukarıda belirttiğimiz normal değerin üzerindeki Trigliserid değerlerinde gerekli tedbirler alınarak bu değerin normal aralığa döndürülmesi hedeflenir.
Kan tahlili sonunda yüksek çıkan Trigliserid değerinin düşürülmesi için alınabilecek bir kısım tedbirler vardır. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz.
Kandaki Trigliserid seviyesinin yüksek olduğunun işareti olan birçok belirti vardır. Bu seviyenin normal aralıkta olması halinde vücutta herhangi bir semptom görülmez. Ancak bu değerin özellikle 500 mg/dl seviyesinin üzerine çıkması durumunda ciddi sağlık sorunları görülebilir. Trigliserid yüksekliği, baş ağrısı, halsizlik, pankreatit, diz ve eklem ağrıları şeklinde kendini gösterir. Başlangıç aşamasında bu sorunlar görülse de tedbir alınmadığı durumlarda çok daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle Trigliserid seviyesi yüksek olan kişilerin 6 ayda bir mutlaka Trigliserid seviyesini kontrol ettirmesi gerekir. Özellikle sağlıklı beslenme ve dinamik bir yaşam tarzı ile sorunun kısa sürede üstesinden gelebilirsiniz.