Kanda Ürik Asit Nedir? Kan Tahlilinde Ürik Asit Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan tahlilinde ürik asit yüksekliği neden olur diye merak ediyorsanız, sizin için tüm detayları ile bu yazımızı hazırladık. Vücutta ürik asit neden olur? Beslenme ile alakalı konularda da karşımıza çıkan bir değer olan ürik asit değeri kaç olmalı? Yapılan kan tahlili sonunda siz de kanda ürik asit düşüklüğü ne anlama gelir diye araştırıyorsanız detaylara birlikte bakalım. Ürik asit yüksek olursa ne olur ve bunun vücudumuza ne gibi etkileri olmaktadır? Tabi bunların yanında önceliğimiz "Kanda ürik asit nedir" sorusunun cevabını öğrenmek ve tahlillere bakarken daha bilgili bakmak olacaktır. Ürik asit kaç olursa tehlikelidir ve normal değerleri nedir? İşte detaylar.

Kan Tahlilinde Ürik Asit Yüksekliği Neden Olur?

Ürik asidin vücutta yükselme sebepleri birden fazla nedene dayanabilmektedir. Bunların en önemlisi böbreğin kandan ürik asidi filtreleme kapasitesindeki azalmaya bağlı olabilmektedir. Bunun yanı sıra sebepler arasında ürik asit oluşumuna sebep olan besinleri tüketmek, fazla kilolu olmaz, çok alkol tüketimi, bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı, sedef hastalığı gibi durumlar da ürik asit yükselmesi sebepleridir.

Kanda Ürik Asit Nedir?

Kanda ürik asit nedir sorusunun cevabına baktığımızda kanda doğal bir bileşik olduğunu görürüz. Proteinlerin, nükleik asitlerle kurmuş olduğu moleküler birleşim olan nükleoproteinin parçalanması sonunda ortaya çıkan pürindir. Yani kanda ürik asit pürin bakımından zengin içerikli yiyeceklerin sindirilmesinin sonunda meydana gelen asit atığına ürik asit adı verilir.

Kanda Ürik Asit Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Kanda ürik asit düşüklüğüne hipoürisemi ismini almaktadır ve bu nadir olarak görülen bir durumdur. Ürik asit düşüklüğü pürin bakımından fakir besinler tüketilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Tek başına ürik asit düşüklüğü klinik bir problem yaratmamaktadır.

Ürik Asit Kaç Olursa Tehlikelidir?

Ürik asit erkeklerde 7-8 mg/dl, kadınlarda 6 mg/dl seviyesinin üzerine çıktığında risk oluşturabilmektedir. Bu durum özellikle 40 yaş üstündeki insanlarda daha sık görünmektedir.

Ürik Asit Değeri Kaç Olmalı?

Ürik asit değerinin kadınlarda da erkeklerde de belli bir seviyede olması gerekmektedir. Tabi bu durum 40 yaş üstü insanlarda daha sık görünse de ürik asit yüksekliğinde ya da düşüklüğünde doktor kontrollerini aksatmamanız gerekmektedir. Bu durumların doktor önerileri dışında kontrolsüz olarak araştırılmaması gerekmektedir. Ürik asit değerinin kadın ve erkekteki normal olması gerekenleri ise şu şekildedir;