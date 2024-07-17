Kanser belirtisi o değişime dikkat! Eğer idrarda bu rengi görüyorsanız...

Yaygın olarak görülen hematüri (idrarda kan) ve mesane tümörleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Buğra İçli, bu iki durumun, özellikle 45-50 yaş üstü kişilerde ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini belirterek erken teşhisin tedavide büyük önem taşıdığını söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:34 PAYLAŞ ABONE OL

Hematüri, idrarda kan bulunması olarak tanımlanır ve genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Mesane tümörleri ise mesane içinde anormal hücre büyümesi olarak tanımlanır ve kanserle ilişkili olabilir. Op. Dr. Buğra İçli, hematüri ve mesane tümörlerinin risk faktörlerine dikkat çekerek, erken teşhisin önemini vurguladı.





HER MESANE TÜMÖRÜ KANSER MİDİR?

Op. Dr. Buğra İçli, "Mesane tümörleri çok az bir kısmı iyi huylu olabilir, çoğu zaman kötü huylu olarak adlandırılan malign kanserlerdir. Erken teşhis, bu durumlarda hayat kurtarmada kritik bir rol oynar. Rutin sağlık kontrolleri, risk faktörlerini belirleme ve muhtemel semptomlara dikkat etme, hematüri ve mesane tümörleri gibi sorunların erken teşhisinde büyük önem taşır" dedi.