Kanser belirtisi o değişime dikkat! Eğer idrarda bu rengi görüyorsanız...

Hematüri, idrarda kan bulunması olarak tanımlanır ve genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Mesane tümörleri ise mesane içinde anormal hücre büyümesi olarak tanımlanır ve kanserle ilişkili olabilir. Op. Dr. Buğra İçli, hematüri ve mesane tümörlerinin risk faktörlerine dikkat çekerek, erken teşhisin önemini vurguladı.
HER MESANE TÜMÖRÜ KANSER MİDİR?
Op. Dr. Buğra İçli, "Mesane tümörleri çok az bir kısmı iyi huylu olabilir, çoğu zaman kötü huylu olarak adlandırılan malign kanserlerdir. Erken teşhis, bu durumlarda hayat kurtarmada kritik bir rol oynar. Rutin sağlık kontrolleri, risk faktörlerini belirleme ve muhtemel semptomlara dikkat etme, hematüri ve mesane tümörleri gibi sorunların erken teşhisinde büyük önem taşır" dedi.
TEDAVİ SÜRECİNDE NELER BEKLİYOR
Tedavi seçenekleri geniş bir yelpazeye sahiptir ve cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi yöntemleri içerebilir. Hastaların yaşı, genel sağlık durumu ve tümörün niteliği göz önüne alınarak bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturulmaktadır. Op. Dr. Buğra İçli, "Hematüri ve mesane tümörleri ciddi sağlık endişelerine neden olabilir. Belirtileri göz ardı etmemek ve risk faktörlerini değerlendirmek, sağlığınızı korumak adına önemlidir. Rutin sağlık kontrolleri, bu tür durumların erken teşhisinde kilit bir rol oynayabilir" şeklinde konuştu.