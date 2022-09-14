Kanser görülme riskini 3 kat arttırıyor! Erken teşhis büyük önem taşıyor...

Günümüzde mevcut olan çevre kirliliği, tüketilen sağlıksız besinler ve paket gıdalı ürünler gibi etkenler, kansere yakalanan kişilerin sayısında da artışa neden oluyor. Özellikle ailesinde kanser geçmişi olan kişilerde diğer bireylere göre kanser görülme riskinin 3 kat fazla olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, erken teşhisin öneminin de altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 14.09.2022 13:45 PAYLAŞ ABONE OL

Çevresel faktörlerin önemli bir etken olduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul; "Çevre kirliliği, tüketilen sağlıksız besinler, paketli gıda ürünleri, organik gıda üretiminin azlığı, GDO'lu besinlerin fazla üretimi, endüstriyel sektördeki kanserojenlerle temas, sigara kullanımı, aile öyküsünün pozitif olması kanser gelişiminde oldukça önemli faktörlerdir" dedi.

Dr Erkul, aile öyküsüne sahip hastalara yönelik şu ifadeleri kullandı: "Ebeveynlerden birinde kanser varsa sonraki kuşaklarda kanser görülme riski çok daha fazladır. Kanserden kansere değişmekle beraber genelde en az 3 katı fazladır. Biz bu hastaların rutin kontrollerine daha erken gelmelerini istiyoruz. Örneğin babasında veya dedesinde prostat kanseri varsa 45 yaş sonrasında yılda bir kez Üroloji hekimine başvurmasını öneriyoruz. Aile öyküsünde kanser mevcutsa maalesef görülme yaşı çok daha erkene çekiliyor."



"Grip gibi bir anda olmuyor"

Kanserin çok geniş bir konu olduğunu belirten Dr. Erkul, kanser oluşumunda kromozomların önemine dikkat çekti. Dr. Erkul, "Hepimizin bir genetik kodu var ve bu genetik kodları da oluşturan kromozomlardır. Temelde kanser nerede oluşursa oluşsun temel problem bu kromozomlardaki kırılmalar, aksamalar ve bozulmalardır. Kısaca bu bozukluk sonucunda genetiğin aktardığı bilgi bozuluyor. Bu bilginin bozulmasına bağlı olarak da normalde kontrol altında olan hücrenin yenilenmesi ve bölünmesi tamamen kontrolsüz hala geliyor. Hastalar kanserin ortaya çıkma sürecinde oluşan belirtilere alışıyor. Bu sebeple geç geliyorlar. İleri evrede kanser vakalarıyla karşılaşıyoruz. İleri evrede tespit edilen hastalara da maalesef yapılabilecek tedaviler çok kısıtlı" dedi.