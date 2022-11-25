Kanser hastalarının %96’sında görülen o belirti! Erken teşhis için büyük önem taşıyor…

Semptomların değerlendirmesi, kanserle savaşta kritik bir öneme sahiptir ve erken teşhise olanak sağlar.
2020'de Clinical Oncology dergisinde yazan araştırmacılar, "ilerlemiş kanserlerde ortaya çıkan bazı yaygın rahatsız edici semptomları" paylaştılar.
"Kanser hastalarının çoğu, kanserin yaygınlığı, şiddeti, türü, evresine, tedavilerine ve ona bağlı hastalıklara göre değişen semptomlar yaşıyor.
"İlerlemiş kanserde, hastaların yüzde 35 ila yüzde 96'sı ağrı, yüzde 32 ila yüzde 90'ı yorgunluk ve yüzde 10 ila yüzde 70'i nefes darlığı yaşıyor."
Rapora göre, bu hastalar tipik olarak aynı anda birden fazla semptom yaşıyor.
Aslında, kanser metastaz yapar ve vücudun diğer bölgelerine yayılırsa ortalama olarak 14 semptomu tetikleyebilir.
Bu semptomlara ise kanser hastalığın kendisi veya kanser kaynaklı diğer hastalıklar neden olabilir. Çok sayıda vakada, tümörün vücuttaki bir kemiğe, sinirlere veya organlara baskı yapması ağrıyı tetiklemektedir.
Bu sebeple bireyler, nedene bağlı olarak akut veya kronik ağrı da dahil olmak üzere farklı ağrı türleri yaşayabilir. Cancer Research UK, "Akut ağrı, bir yaralanmanın neden olduğu hasardan kaynaklanır ve yalnızca kısa bir süre devam etme eğilimindedir" diye açıklıyor.
Kronik ağrı, sinirlerdeki değişikliklerden kaynaklanabilir. Sinir değişiklikleri, kanserin sinirlere baskı yapmasından veya bir tümörün ürettiği kimyasallardan kaynaklanıyor olabilir."
Daha önce bahsedildiği gibi, tümörün bulunduğu yer ağrının şiddetinde de önemli belirleyici faktördür. Örneğin pankreas ve kemik kanserinden kaynaklanan ağrı genellikle şiddetli olarak tanımlanır.
Profesör Doktor Patrick Mantyh'e göre, hastalık ilerledikçe kemik kanserinde ağrıya neden olan faktörler de değişmektedir. Etkilenen kemikte kronik veya aralıklı bir ağrıya ilerleyen bir hassasiyet hissi olarak başlayabilir. Hastalığın erken evrelerde üstüne düşmemek, semptomların tüm gün ve hatta geceye kadar devam etmesine, zamanla daha da kötüleşmesine neden olabilir.
Bununla birlikte, daha çok ağrınızın olması hastalığınızın daha kötü veya ilerlemiş olduğunu kesin olarak göstermemektedir. Bazen hastalık, ağrının ana nedenidir, ancak tedavi ve duygular da semptomları tetikleyebilir. En önemlisi, herhangi bir olağandışı vücut değişikliği fark ederseniz en kısa sürede bir uzmana kontrol ettirmenizdir.
Bu, bir doktorun kanser olasılığını ekarte etmesine veya semptomları daha derinlemesine araştırmak için sizi yönlendirmesine yardımcı olur. Kanser, ne erken evrelerde yakalanırsa hayatta kalma şansı o kadar yüksek olacaktır. Ancak ilerlemiş kanser bile uygun tedavi ile yenilebilir.