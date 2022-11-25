Kanser hastalarının %96’sında görülen o belirti! Erken teşhis için büyük önem taşıyor…

Profesör Doktor Patrick Mantyh'e göre, hastalık ilerledikçe kemik kanserinde ağrıya neden olan faktörler de değişmektedir. Etkilenen kemikte kronik veya aralıklı bir ağrıya ilerleyen bir hassasiyet hissi olarak başlayabilir. Hastalığın erken evrelerde üstüne düşmemek, semptomların tüm gün ve hatta geceye kadar devam etmesine, zamanla daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, daha çok ağrınızın olması hastalığınızın daha kötü veya ilerlemiş olduğunu kesin olarak göstermemektedir. Bazen hastalık, ağrının ana nedenidir, ancak tedavi ve duygular da semptomları tetikleyebilir. En önemlisi, herhangi bir olağandışı vücut değişikliği fark ederseniz en kısa sürede bir uzmana kontrol ettirmenizdir.