Kanser hastası tümörden değil mantardan ölüyordu! Uzmanlar açıkladı: "Beyninde koloni kurmuşlardı"

Aylar sonra bir beyin cerrahının müdahale ettiği durum ile beynindeki bir kitle çıkarıldı. Fakat bu kitle, kanser değil, çiçek tarhlarından halılara kadar her yerde bulunan bir küf türü olan Aspergillus fumigatus kolonisiydi.
"EN SIK KARŞILAŞILAN MANTAR TÜRÜ"
Her insan, farkında olmadan birçok küf sporu teneffüs eder. Özellikle Aspergillus, hem açık havada hem de kapalı ortamlarda en sık karşılaşılan mantar türü. Uzmanlar; bu küfü solumaya kaçınmanın çok da mümkün olmadığını belirtiyor.
Bağışıklık sistemi baskılanan insanlar, örneğin; kemoterapi tedavisi gören kişiler, bu mantarlar sebebiyle tehdit altında bulunuyor. Erwin'in yaşadığı bu süreçte ise; Aspergillus mantarı, sadece beyninde değil, akciğerlerinde ve omurgasında da koloni haline gelmişti.
"TEHLİKELİ BİR YAYILIM GÖSTERİYOR""
Erwin, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetmekten kıl payı kurtulsa da, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre; beyin ve vücutta üreme yeteneğiyle adeta tüm bedeni ele geçiren bu mantarın endişe verici bir patojen olmaya devam ettiği belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı için tehlike oluşturan 19 mantar türünü açıklaması, milyonlarca insanın nasıl bir tehdit altında yaşadığını da ortaya koydu. Örneğin; Aspergillus menenjite neden olabilen bir mantar ve maya enfeksiyonlarıyla ilişkili iki tür ile birlikte en yüksek öncelik verildi.
"TESTLER DÜNYANIN HER YERİNDE ULAŞILABİLİR DEĞİL"
Öncelik listesi, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için yalnızca dört ilaç sınıfı bulunduğundan, gelecekteki araştırma ve tıbbi geliştirme için bir sıralama oluşturmayı amaçlamaktadır.
Mantar enfeksiyonlarını tespit etmek için kullanılan testlerin çoğu dünya çapında yaygın olarak bulunmadığından, mantar enfeksiyonlarını izleme ve tedavi etmenin de küresel bir zorluk olduğunu gösteriyor.
DSÖ raporuna göre, mantarlar için çoğu teşhis testi maliyet barındırıyor ve yeterli kaynağa sahip olmayan alanlarda bu teşhisin yapılmasının zor olduğu görülüyor.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYAN HASTALIKLAR RİSKİ ARTIRIYOR"
Mantar enfeksiyonları özellikle halihazırda ciddi şekilde hasta olan hastalar için tehlikelidi. Özellikle kanser, HIV/AIDS, organ nakli ve kronik akciğer enfeksiyonu olanlar bu listenin başında yer alıyor.
Uzmanlar, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, kemoterapi veya organ nakli ile alınan ilaçlar gibi tedaviler nedeniyle giderek artan sayıda insanın bağışıklığı baskılandığını bu nedenle de mantar enfeksiyonlarının ölümcül bir vakaya dönüşmesinin mümkün olduğunu belirtti.