Kanser hastası tümörden değil mantardan ölüyordu! Uzmanlar açıkladı: "Beyninde koloni kurmuşlardı"

Aylar sonra bir beyin cerrahının müdahale ettiği durum ile beynindeki bir kitle çıkarıldı. Fakat bu kitle, kanser değil, çiçek tarhlarından halılara kadar her yerde bulunan bir küf türü olan Aspergillus fumigatus kolonisiydi.

"EN SIK KARŞILAŞILAN MANTAR TÜRÜ"

Her insan, farkında olmadan birçok küf sporu teneffüs eder. Özellikle Aspergillus, hem açık havada hem de kapalı ortamlarda en sık karşılaşılan mantar türü. Uzmanlar; bu küfü solumaya kaçınmanın çok da mümkün olmadığını belirtiyor.

Bağışıklık sistemi baskılanan insanlar, örneğin; kemoterapi tedavisi gören kişiler, bu mantarlar sebebiyle tehdit altında bulunuyor. Erwin'in yaşadığı bu süreçte ise; Aspergillus mantarı, sadece beyninde değil, akciğerlerinde ve omurgasında da koloni haline gelmişti.