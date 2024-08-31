Kanser hücrelerinin ardındaki "bağırsak" gizemi!

"MEME KANSERİNİN MİKROBİYOTADAN ETKİLENDİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR" Prof. Dr. Çoşkun, "Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Kanserin oluşmasında pek çok faktör rol oynar. Kanserin erken teşhisi ve uygun tedavisi hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Son çalışmalar meme kanserinin mikrobiyotadan etkilendiğini göstermiştir. İnsan sindirim sistemi yaklaşık 100 trilyon bakteri barındırır. Bağırsak mikrobiyotası, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet, nörolojik hastalıklar, romatoid artrit ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkta belirli biyolojik süreçlerle ilişkili olan yeni bir araştırma alanıdır" diye konuştu.





"FLORANIN BOZULMASI DURUMUNDA DEPRESYON, OBEZİTE VE BAZI NÖROLOJİK HASTALIKLARA EĞİLİM ARTABİLİYOR"

Kanser risk faktörleri üzerine yapılan çalışmalar, mikroorganizmaların vakaların yüzde 15-20'sinde kanser gelişimine katkıda bulunabileceğini belirten Coşkun, şu ifadelere yer verdi:

"Bağırsak mikrobiyotası ile hastalık arasındaki ilişkilerin çoğu hem mikrobiyotanın bileşimi hem de hastalık gelişiminde yer alan belirli mikrop türleriyle ilgilidir. Tzu-Yu Feng ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada bağırsak mikrobiyotasının sağlık üzerine son derece önemli etkileri olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı bağırsak florası bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir. Ancak bu floranın bozulması durumunda depresyon obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilim artabiliyor. Yakın zamanda yapılan bu çalışma bozulmuş mikrobiyotanın meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik veriler yayınladı. Cancer Immunology Research Dergisi'nde yayınlanan bu deneysel çalışmada bağırsak florasının kötü bakteriler lehine artmasının, meme dokusunda bağışıklık hücrelerin yapısının değiştirebileceğini ve meme kanseri olan kişilerde tümörün yayılmasına neden olan must hücrelerinin meme dokusunda yoğunlaştığını gösterdiler."