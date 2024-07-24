"Kanser pandemisi" yayılıyor! Sayı 40 milyona çıkacak: "Korunmak için..."

Dünyanın en önemli kanser araştırması olan Globocan, 36 kanser tipi ve 185 ülkedeki verileri derleyerek sadece 2020 yılında 20 milyon kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, "Artış bu hızla devam ederse 2050 yılında bu rakam 40 milyon olacağı öngörülüyor" diye konuştu.

Keser, "Diğer taraftan kanser tedavisinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor, tedavilerin seçenekleri ve başarı oranı da artıyor" diye konuştu.