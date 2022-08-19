Kanser riskini %44 düşürüyor! Her gün mutlaka tüketin...

Uzmanlar, Omega-3 içeren besinlerin meme kanseri riskini azalttığını açıkladı. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Uzmanlara göre, her 8 kadından bir tanesi meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinde, genetik ve ailesel risk faktörleri dışında beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin de bulunduğunu belirten Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Bu konu ile ilgili Zhuo-Lin Zhang ve arkadaşları tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Bir hafta önce yayınlanan, 3 binden fazla kişinin analiz edildiği bu çalışmada, diyetlerinde yüksek miktarda toplam n-3 PUFAs çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Bu azalma menapoz öncesi kadınlar ile hormon duyarlı olan kadınlarda daha belirgin olarak bulundu "ifadelerini kullandı.



"Omega-3 olarak ta bilinen bu yağ asitleri içeren gıdaların düzenli alınması önemli"

Daha öncede bir çok çalışmada beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin ve obezitenin azaltılmasının meme kanserini önlemede etkili olabileceğinin iddia edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun konu hakkında şunları söyledi:

"Çalışmadan da anlıyoruz ki beslenme ile ilgili yapacağımız bazı düzenlemeler meme kanseri riskini belirgin olarak azaltabilir. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitleri içeren gıdaların somon gibi balıklar, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli. Bu yağları içeren ürünlerinin hap şeklinde bilinçsizce kullanılmasının faydası bilinmediği gibi zararı da olabilir. Bu konuda tecrübeli diyetisyenlerin önerilerine göre beslenme planlaması yapılabilir. Egzersiz ile birlikte özellikle meme kanseri riskinin fazla olduğu kadınlarda genç yaşlardan itibaren bu tür bir beslenme alışkanlığı kanser riskini azaltabilir."