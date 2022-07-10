Kanser riskini %90 artırıyor! İçecekleri bu ısıda tüketirseniz…

Kanser, tüm dünyadaki en çok korkulan rahatsızlıklardan biri. Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, potansiyel olarak ölümcül hastalık riskini en düşük noktaya nasıl çekilebileceğine dair önemli veriler edildi. En çarpıcı bilgilerden biri ise 2019 yılında International Journal of Cancer'da yayınlandı.
İran merkezli olarak yapılan araştırma, çok sıcak içeceklerin, yemek borusu kanserine yakalanma riskini %90 artırabileceğini gösteriyor.
"ANORMAL HÜCRELERİN KONTROLSÜZ BÜYÜMESİ"
Yemek borusundaki anormal hücrelerin kontrolsüz olarak büyümesi; yemek borusu kanseri olarak nitelendiriliyor. Yiyecekleri ağzınızdan midenize taşıyan bu boru, farkında olmasak da önemli bir işleve sahip.
Sıcak içecekler tüketmek ise özofagus kanseri riskini artıran önemli etkenlerin başında geliyor.
"FAZLA SICAK İÇMEK YEMEK BORUSU KANSERİNİ TETİKLİYOR"
Cancer Research UK'a göre; çay, kahve veya diğer içecekleri fazla sıcak derecelerde içerseniz, yemek borusu kanseri riskine yakalanma riskinin artacağını belirterek bu çalışmayı destekliyor.
Tüm bu verilerin yanı sıra, sıcak içecekler tüketmenin kanser riskini ne ölçüde artırabileceği konusu, oldukça dikkat çekici hale geliyor.
" 60°C VE ÜSTÜNE ÇIKMAYIN"
60°C veya daha yüksek sıcaklıkta 700 ml çay içmek, daha düşük sıcaklıkta içen kişilerle karşılaştırıldığında artan riskle "sürekli olarak ilişkiliydi".
Kuzeydoğu İran'da yaşayan 40-75 yaş arası 50.045 kişinin içme alışkanlıkları bilim insanları tarafından düzenli olarak izlendi. 2004'ten 2017'ye kadar olan takip döneminde 317 yeni kanser vakası tespit edildi.
"SOĞUMASINI BEKLEYİN"
Amerikan Kanser Derneği'nden baş araştırmacı Doktor Farhad Islam, içmeden önce sıcak içeceklerin soğumasını beklemenin tavsiye edildiğini belirtti.
Çayı içmeden hemen önce biraz soğumaya bıraktığınız veya soğuk süt gibi farklı içeceklerle karıştırarak ısı oranını azalttığınız sürece, kanser riski artmadığı da gözlemlenenler arasında bulunuyor.
"2016 YILINDzA DSÖ DE UYARDI"
Çalışma, 2016 yılında 65C üzerindeki içeceklerin olası bir kanserojen olduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü'nün önceki bulgularını da destekliyor.
DSÖ araştırması, özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika'da geleneksel olarak çok sıcak içilen bir
çay olan mate'i inceledi. İçeceğin türünden ziyade sıcaklığının önemli olduğunu söyledi.
Uzmanlar, yayınlanan bu araştırma ile ilişkili olarak; çoğu insanın içeceklerini bu kadar yüksek sıcaklıkta içmediğini belirtti. Çayı içmeden veya soğuk su eklemeden önce biraz soğumaya bıraktığınız sürece, kanser riskini artırmanın pek olası olmadığını belirtiyor.
Üstelik sigara içmemek, sağlıklı bir kilo aralığından bulunmak gibi faktörler, kanser riskini çok daha fazla düşürür.
"DİĞER FAKTÖRLERİ DE DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"
Aslında, riski gerçekten anlamak için, onu bir bağlama oturtmak gerekir. Bu durum, hastalığın genel olarak ne kadar yaygın olduğunu hesaba katmak anlamına gelir.
İran'ın bu çalışmanın yapıldığı kesiminde özofagus kanseri oranları yüksektir, bu nedenle bu riski biraz da olsa artıran bir şey daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.
Özofagus kanseri için diğer risk faktörleri şunları içerir: