Kanser riskini %90 artırıyor! İçecekleri bu ısıda tüketirseniz…

Kanser, tüm dünyadaki en çok korkulan rahatsızlıklardan biri. Yıllar boyunca yapılan araştırmalar, potansiyel olarak ölümcül hastalık riskini en düşük noktaya nasıl çekilebileceğine dair önemli veriler edildi. En çarpıcı bilgilerden biri ise 2019 yılında International Journal of Cancer'da yayınlandı.

İran merkezli olarak yapılan araştırma, çok sıcak içeceklerin, yemek borusu kanserine yakalanma riskini %90 artırabileceğini gösteriyor.