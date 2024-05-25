Kanser riskini yüzde 21 artırıyor! Uzmanı uyardı...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun, kalıcı dövme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle genç yaşlarda yaygın olarak yapıldığına dikkat çekerek, " Dövmelerin uzun süreli etkilerine yönelik yeterli araştırma ve bilgi bulunmamakta. Dün bu konuda Clinical Medicine dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Lund üniversitesinde Nielsen ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmaya yaklaşık 11 bin kişi dahil edildi. Lenfoması olanlarda dövme yüzdesi yüzde 21 iken, lenfoma tanısı olmayanlarda bu oran yüzde 18 olarak bulundu. Sonuçta dövme yaptırmanın lenfoma riskini yüzde 21 oranında artırdığı tespit edildi. Bu çalışmada dövmenin büyüklüğü ile lenfoma arasında bir ilişki bulunmadı" ifadesini kullandı.





Prof. Dr. Uğur Coşkun şunları kaydetti:

"Dövmenin hangi mekanizma ile lenfoma riskini artırdığına dair net bir veri yok Fakat cilde enjekte edilen dövme mürekkebinin düşük dereceli inflmasyonu uyaracağı ve bu şekilde lenf kanserine yol açabileceği düşünülüyor. Vücuda enjekte edilen mürekkep sonuçta yabancı bir madde ve immün sistemi harekete geçiriyor. Bu mürekkebin büyük bir kısmıda deriden lenf nodlarına taşınıyor. Bu şekilde lenfoma ile bir ilişkisi olabilir diye düşünülebilir.

Bu konuda net bir şey söyleyebilmek için daha büyük araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Dövme ile lenfoma ve diğer kanserler arasında ilişkiyi büyük çalışmalarla araştırmak gerekiyor."