Kanser riskini yüzde 80 artırıyor! Bu içecek özellikle karaciğer kanserini tetikliyor

Menopoz sonrası 90.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırma, günde en az bir şekerli içecek tüketenlerin, bu tür içecekleri ayda üç porsiyondan az tüketen kişilere kıyasla yüzde 78 daha yüksek karaciğer kanseri geliştirme riskiyle karşı karşıya olduğunu buldu. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

Bulgularımız doğrulanırsa, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini azaltmak, karaciğer kanseri yükünü azaltmak için bir halk sağlığı stratejisi olarak hizmet edebilir. Şekerle tatlandırılmış içecekleri, suyla veya şekersiz kahve ya da çayla değiştirmek karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Çalışmanın baş yazarı South Carolina Üniversitesi'nde doktora adayı olan Longgang Zhao, "Bulgularımız şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin karaciğer kanseri için potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörü olduğunu gösteriyor" dedi.

KARACİĞER KANSERİ KÖTÜ YAŞAM TARZINDAN ORTAYA ÇIKIYOR

Karaciğer kanseri, kötü yaşam tarzından dolayı ortaya çıkıyor. Current Developments in Nutrition'da yayınlanan son çalışmada, şekerle tatlandırılmış içeceklerin bir rol oynayıp oynayamayacağını bulmaya çalıştı. Araştırmacılar, 1990'ların başında başlatılan uzun vadeli bir çalışma olan Kadın Sağlığı Girişimi'ne katılan 90,504 postmenopozal kadının verilerini analiz etti.

Katılımcılar temel anketleri 1990'ların ortalarında tamamladılar ve ortalama 18 yıl boyunca takip edildiler. Araştırmacılar, doğrulanmış gıda sıklığı anketlerine dayanarak şekerle tatlandırılmış içecek alımını değerlendirdi ve katılımcıların tıbbi kayıtlarını kullanarak karaciğer kanseri teşhisini doğruladı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde yedisi günde bir veya daha fazla 12 porsiyon şekerle tatlandırılmış içecek tükettiğini ve toplam 205 kadının karaciğer kanserine sebep olduğunu açıklandı. Günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların karaciğer kanserine yakalanma olasılığı yüzde 78 daha fazlaydı ve günde en az bir meşrubat tüketenlerin karaciğer kanserine yakalanma olasılığı, bu içecekleri hiç tüketmeyen veya daha az tüketenlere göre yüzde 73 daha fazla olduğu ortaya çıktı.