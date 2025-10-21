Kanser sadece bedeni değil ruhu da etkiliyor! “Bu belirtiler uzun sürüyorsa yardım alın”

Kanser tanısı almak, kişinin hayatını bir anda altüst eden, hem bedensel hem de ruhsal açıdan zorlu bir sürecin kapısını aralıyor. Uzmanlar, bu dönemde sadece fiziksel tedaviye odaklanmanın yeterli olmadığını, duygusal ve zihinsel sağlığın da en az beden kadar desteklenmesi gerektiğini vurguluyor ve uzun süren kaygı, umutsuzluk veya içe kapanma gibi belirtilerde mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiğinin altını çiziyor.

21.10.2025 14:18

Kanser tanısı almanın, kişinin hayatını aniden değiştiren, derin psikolojik etki oluşturan bir süreç olduğunu belirten Uzman Psikolog Beste Çokaygil kişinin, fiziksel tedavi kadar duygusal ve zihinsel bir mücadele de verdiğini ve bu sürecin hem hastalar hem de yakın çevreleri için yoğun duygusal bir yük oluşturduğunu söyledi.



Kanser tanısı sonrası kişilerin genellikle şok, inkar ve yoğun kaygı yaşadığını ifade eden Psikolog Çokaygil "Bu gerçek olamaz' veya 'Benim başıma gelmez' gibi düşünceler doğal tepkilerdir. Bu aşamada tanıyı kabullenmek zaman alabilir. Tanı sonrası belirsizlik ve gelecek endişesi, yoğun kaygı ve korku oluşturabilir. Tedavi süreci, yaşamın nasıl etkileneceği ve muhtemel yan etkiler, sürekli tetikte olma hali, uykusuzluk ve sinirlilik gibi belirtilere yol açabilir" dedi.