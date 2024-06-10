Kanser tedavisi kökten değişecek! Oxford'dan açıklama: "Görülemeyen kanser hücrelerini görebiliyoruz artık..."

Hamdy, ilk defa ameliyat sırasında prostat kanserinin bu kadar ince ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak görmeyi başardıklarını dile getirerek, "inkontinans ve erektil disfonksiyon" gibi yaşamı etkileyen gereksiz yan etkileri azaltmak için prostat çevresindeki sağlıklı yapıları mümkün olduğunca koruyabildiklerini vurguladı.

Prostat ameliyatının hayatı değiştirdiğini söyleyen Hamdy, "Hastaların ameliyathaneden, kanserlerini yok etmek ve sonrasında en iyi yaşam kalitesini sunmak için mümkün olan her şeyi yaptığımızı bilerek ayrılmalarını istiyoruz. Bu tekniğin bu olasılığı gerçeğe dönüştürdüğüne inanıyorum." dedi.