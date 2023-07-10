Kanser tedavisinde yepyeni umut! Bu yöntem erken teşhisi kolaylaştırıyor...

Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserinin erken ve daha kolay teşhis edilmesi için çalışmalarda yardımcı olacak üç zar protein keşfetti.

Technology Networks internet sitesinin haberine göre, Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden bilim insanları, yumurtalık kanserinin teşhis yöntemlerinin geliştirilmesine dair umut veren bir araştırma yaptı.